騙徒扮可立中學職員向店舖訂貨　玩具店憶始末　代購佛跳牆露端偽

不法份子涉冒認學校向店舖買貨，一句「佛跳牆」露端偽。新蒲崗「嗇色園主辦可立中學」在網頁發出聲明，指有騙徒冒充學校職員或老師訂貨，提醒市民保持警惕。



其中一間幾乎「中招」的玩具店向《香港01》透露，騙徒昨日（21日）來電訂玩具，準備送貨之前，今早（22日）有人便要求代購佛跳牆，幸機警職員即時識穿是電騙，免招損失，「畀員工笑死我。」



可立中學在網頁發出聲明，指有騙徒冒充學校職員或老師訂貨，提醒市民保持警惕。（網上截圖）

可立中學聲明指，近日發現有不法份子冒充學校職員或老師，向供應商訂購貨品。此等行為不僅損害學校聲譽，亦可能令供應商蒙受經濟損失。

校方特此提醒，該校職員不會以學校名片作為身份證明；在進行任何大額採購前，校方必定會先行報價及審批程序；如收到可疑的訂購要求，無論透過電郵或電話，請務必先與校方聯絡，以確認真偽；請各供應商對任何來歷不明的訂購或付款要求保持高度警惕，共同防範不法行為。

一間幾乎「中招」的玩具舖，老闆娘憶述騙徒來電經過，又按卡片致電學校，查無此人。（玩具店facebook截圖）

《香港01》聯絡上其中一間幾乎「中招」的灣仔鴻興玩具店，老闆娘張小姐談及騙徒來電經過。她憶述，昨日有人自稱為「中學生」來電，指要訂購50件玩具，預算每件約300元，「（玩具款式）一半男一半女，咁我咪執畀佢」；由於對方聲稱沒空前來看貨，張小姐該與對方交換WhatsApp，將貨品拍照予對方揀選，「樣樣（玩具）都有啲，佢話OK冇問題。」

因平日不時有學校訂貨，即使對方沒有繳付訂金，張小姐亦不以為意。惟原定今日下午送貨之前，今早對方突然要求代購60個「佛跳牆」，聲稱要送去老人院，更附上「佛跳牆」圖片，職員得悉後即時知道是電騙，最後張小姐沒有理會對方。

根據騙徒提供的卡片，學校名稱是「香港可立中學」，與正名「嗇色園主辦可立中學」有異，但所印的校徽一模一樣；卡片上的電話則是9字頭的手提電話號碼。張小姐致電學校尋找卡片上的男子姓名，查無此人。張小姐續稱，鄰近花店同樣成為獵物，「話要訂100枝花」；她不排除有人隨機犯案，「而家愈嚟愈泛濫」。