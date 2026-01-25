有片｜桃紅衫女新蒲崗車房內遭男子打頭粗口辱罵　兩人袖手旁觀

新蒲崗五芳街一間車房，昨（24日）晚9時許有一男一女在內爭執。根據讀者片段，一名身穿桃紅色衫的女子在坐在車房地下，抱頭掩臉；身邊一名身穿黑衫黑褲的男子逼近她，以「X你老X」等言語不斷指罵女子，其後更擊打她頭部。事發時另2名男子有在場，惟期間並無出手相助，袖手旁觀。



讀者表示，桃紅衫女初時在街頭位置被一名駕駛法拉利的男子追打，其後她逃至該間車房，繼續被追上指罵、打頭。



警方指，昨（25日）晚9時35分接報新蒲崗五芳街20號有一男一女爭執，事件中無人被捕。

根據讀者片段，一名女子在上址一間車房內坐地掩臉，期間一名男子逼近她，以「Ｘ你老Ｘ」等言語指罵女子，其後再打擊她頭部。事發時有另在2名男子在旁，惟期間並無出手相助，有人更將手放背後旁觀。（讀者提供）

