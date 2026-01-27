景林邨魚池死魚｜愛協：3容器一個泵　114魚疑缺氧亡　86魚龜生還

將軍澳景林邨清洗屋邨魚池，導致過百條魚斃命，引起網民熱議，警方列「殘酷對待動物」跟進調查。愛護動物協會回覆《香港01》查詢表示，據悉該邨清洗魚池工作由昨天中午開始，池內約200條魚被分別放置在3個容器內，但只有一個水泵運作，初步點算後，證實114條魚疑因缺氧死亡；仍存活的82條魚和4隻龜，則由屋苑管理公司安放在屋苑內的另一水池，繼續照顧。



今早所見，魚池內有魚仍未撈起，奄奄一息。（翁鈺輝攝）

愛協表示，昨晚（26日）約9時接獲市民報稱，將軍澳景林邨因為清洗魚池處理失當，引致大量魚死亡。愛協督察到場時，警方已在場向報案人了解情況及初步調查。據愛協了解，清洗魚池工作由昨天中午開始，工作人員將池內約200條魚，分別放置在3個容器內，環境十分擠擁。情況至昨晚仍未有改善，懷疑因為工人疏忽，引致大量魚隻死亡，隨即聯絡警方及愛協。

愛協督察在場調查後，發現有大約一半魚死亡；現場只有一個水泵正在運作，初步懷疑該批魚因為缺氧而死。現場初步點算後，有114條魚死亡，82條魚及4隻龜仍然生存。

愛協續稱，警方將案件界定為「殘酷對待動物」，並檢取部分魚屍，交由愛協督察帶走，稍後送往漁護署解剖，以了解死因。愛協指，存活的動物由屋苑管理公司安放在屋苑內的另一水池繼續照顧。愛協督察今天會聯同漁護署再次前往現場作進一步了解。

今日職員將魚兒移到龜池。（黃煦緻攝）

據知，市民昨晚發現景林邨魚池有大量魚死亡後，向動物組織「香港救援鳩鴿及雀鳥」求助，並公開現場照片。相中可見，現場有數個載有魚的小魚池，內有一些仍然生還的魚；惟有最少一個膠箱載滿死魚。該市民在文中指出，希望有人可提供氣泵，搶救仍然生存的魚，惟倖存的魚不少已很虛弱。

警員1月26日在場點算死魚數量。(網上圖片)

警方表示，昨晚約8時01分接報，寶林北路38號一個魚池旁邊，發現有魚被放在3個箱內，部分魚死亡，懷疑曾被人不恰當對待。警方到場經初步調查後，將案件由「求警協助」改列為「殘酷對待動物」跟進，交予將軍澳警區動物罪案警察專隊跟進，暫未有人被捕。

《香港01》記者今早約8時半到景林邨，已見有清潔工人在場。據了解，他們將魚池內餘下約40條魚撈起，移到另一邊的龜池，然後開始清洗魚池。不過，現場可見，魚池內仍然有魚，並非全部撈起。