尖沙咀狂亂駕駛撞傷兩警　司機落網　女友及母親涉協助罪犯同被捕

尖沙咀上周三（21日）發生狂亂駕駛和襲警案。一輛私家車駛至山林道及彌敦道交界被截查。警員要求男司機出示身分證明文件，劉男調查期間拒絕下車，駕車沿彌敦道方向逃去。兩名男警分別頸部和腳部受傷，清醒被送往伊利沙伯醫院接受治理。



警方今日（29日）表示，經進一步調查後，涉事28歲劉姓男司機周二（27日）在紅磡一單位落網，涉「狂亂駕駛」、「襲擊警務人員」及「拒捕」。另外，涉案男子的30歲女友及68歲母親，均涉嫌「協助罪犯」被捕。



連同早前警方調查，得悉涉案男司機曾進入觀塘宏泰道一工廈單位，警方在該單位檢獲毒品，該名39歲女負責人涉嫌「協助罪犯」及「管有危險藥物」被捕，目前累計4人被捕。



案件交由油尖警區刑事調查隊跟進。（資料圖片）

事發上周三（1月21日）晚上11時半，警務處西九龍總區交通部執行及管制組人員，在山林道及彌敦道交界巡邏期間，發現一輛私家車形跡可疑，遂上前截查。警員要求司機出示身分證明文件，他於調查期間拒絕下車，並駕駛車輛沿彌敦道方向逃去。

兩名男警員分別頸及腳傷，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。經初步調查後，案件列狂亂駕駛、襲擊警務人員及拒捕，案件由油尖警區刑事調查隊第七隊跟進，警方追緝該名司機。

警方其後調查發現，男司機其後曾進入觀塘宏泰道一工廈單位，人員在單位內亦檢獲少量懷疑可卡因，單位的一名39歲女負責人涉嫌協助罪犯及管有危險藥物被捕。

經連日追查，人員於1月27日在紅磡一單位拘捕一名28歲姓劉男子，涉嫌狂亂駕駛、襲擊警務人員及拒捕；單位內一名30歲女子則涉嫌協助罪犯被捕。人員亦於昨日（28日）在落馬洲拘捕另一名68歲女子，涉嫌協助罪犯。據悉，被捕兩女分別為涉案男子的女友及母親。

被捕男子已被暫控一項「狂亂駕駛」罪、一項「襲擊警務人員」罪及一項「拒捕」罪；該名30歲女子則已被暫控一項「協助罪犯」罪，案件將於明日（30日）在九龍城裁判法院提堂。至於早前被捕的39歲女子及該名68歲女子已獲准保釋候查，須分別於2月中旬及下旬向警方報到。