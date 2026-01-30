有片︱屯門寶塘下車輛起火　火勢猛烈　波及至少8車

今日（30日）早上6時33分，屯門塘亨路寶塘下、近和田邨一個露天停車場有多部車輛起火，包括私家車、的士及客貨車。火勢甚為猛烈，黑煙沖天，現場並曾傳出爆炸聲；消防接報派出一條喉及一隊煙帽隊撲救。據知，火警至少涉及8輛車，10人自行疏散到安全位置，至早上7時15分救熄，無人受傷。



較早前於凌晨5時許，距離塘亨路約100米外的屯門和田邨和彩樓亦有車輛起火，共3部單車、1輛電單車及1架手推車焚毀，案件列縱火；警方正調查兩宗案件是否有關連。



屯門塘亨路寶塘下有多輛私家車起火。（網上圖片）

屯門塘亨路寶塘下有多輛私家車突起火。（讀者林先生提供）

從讀者提供片段可見，多部車在露天停車場起火，火勢甚是猛烈，並傳出一響爆炸聲，有私家車被燒至只剩下車架。

有私家車被燒至只剩車架，警方在場調查。（讀者林先生提供）

警方隨後在場調查，可見部份車輛嚴重焚毀，亦有車輛車窗碎裂，警員向車主了解，亦截查可疑人士問話，火警原因仍有待調查。

消防到場撲救，多輛私家車被燒毀。（蔡正邦攝）

私家車車頭被嚴重燒毀，車窗全部碎裂。（蔡正邦攝）

客貨車被燒毀，車身嚴重熏黑。（蔡正邦攝）

被波及的其中一部的士，車主就住火警現場附近，他事後落樓了解，並向記者表示，清晨時分聽到樓下傳來「霹靂啪啦」聲，其間亦有爆炸聲及居民的呼喊聲，查看下驚見停車場發生火警。他趕到現場時已被警方圍封，當時火勢未波及其的士：「見到兩個火頭，一頭一尾。」其中一個在其的士旁的私家車。

他續說，在此停車場泊車約2年，一直相安無事，治安良好，未聞有收「陀地」或破壞車輛的事情。不過租金不斷漲價，以前一千多元，自和田邨入伙後不斷加租，現時月租2500元。

火勢波及的車輛包括的士，其車身燒毀。（蔡正邦攝）

警員在場向可疑人士問話。（蔡正邦攝）

現場火光熊熊，濃煙席捲半空。（讀者提供）

距離事發現場100米外，屯門和田邨今日凌晨5時左右亦曾發生懷疑縱火案。和田邨和彩樓對開有3輛單車、1輛電單車、1架手推車焚毀。消防趕至現場開喉灌救，迅即將火救熄，事件中沒有人受傷。消防調查後認為火警起因有可疑，交由警方跟進。