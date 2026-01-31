上環5800萬日圓劫案直播｜警拘6人包括內應檢部分贓款　交代案情

【點擊收看直播】

上環昨日（30日）發生劫案，兩名日本籍男子在德輔道中一間找換店外，被兩名賊人搶去5,800萬日圓（折合約294萬港元），賊人得手後登上私家車逃去。據日媒報道，東京羽田機場1月30日凌晨發生一宗搶劫未遂案，一名50多歲男子帶著1.9億日圓（約962萬港元）現金時遭人試圖搶劫，日本警方認為該名男子由日本飛往香港後，在上環再次遇搶。



警方已拘捕5男1女，包括3名日本人、兩名內地人及一名本地人。其中一名被捕日本人，正是兩名報案人之一，相信他是內應，負責提供資料予匪徒行劫。警方已起回部分日圓，但部分已轉換成其他貨幣。今日（31日）下午4時半召開記者會交代案情，《香港01》現場直播。警方指，發現事主從日本押運約1.9億日圓來港，擬兌換成其他貨幣，但在港被搶去其中5000多萬日圓；賊人犯案後原擬即日乘飛機來港，警方在案發後約6小時拘捕首3名涉案者，同日再拘捕其餘3人，包括劫匪、內應及協助處理贓款的虛擬貨幣找換店職員。



1月30日上環5800萬日圓劫案，警方拘捕多名涉案者，起回部分贓款。（陳浩然攝）

警方表示，案發後分析大量閉路電視、包括銳眼計劃下的閉路電視紀錄，鎖定匪徒身份及接應車輛的逃走路線，得知他們打算同日乘飛機離港，隨即部署及派員到機場，拘捕2男1女犯罪團夥成員（23至52歲）。當中兩名日本籍男子涉在找換店對出搶走載有現金的背囊；中國籍女子是同黨，在案發前參與準備，案發後兩名男被捕人一同逃離現場。探員亦在他們身上及行李內，起回約460萬日圓現金。

探員同日亦在尖沙咀拘拘兩名虛擬貨幣找換店職員，分別為28歲本地男子及29歲內地男子，涉嫌協助處理贓款。警方並在另一找換店起回約7000萬日圓。

人員經進一步調查，發現其中一名報稱遇劫的日本籍男子，接受調查時前言不對後語；加上劫匪非常掌握事主的運送現金路線，警方最終揭發該名報稱被劫的日本籍男子是匪徒的內應，涉嫌向劫匪通風報信，企圖侵吞款項，他亦涉搶劫罪被捕。

事發在昨日早上約9時47分，上環德輔道中272號一間找換店的女職員報案，指目睹兩名男子在找換店外，被兩賊搶去大批現金。

現場消息指，兩名受害人帶同5800萬現金到找換店準備兌換，詎料在門外已被搶劫。警員接報趕至，向報案找換店及毗鄰另一間找換店了解；一名女子被帶上警車助查。

警方在上環德輔道中272號一間找換店調查。（黃偉民攝）

兩名被劫男子分別27歲及51歲，二人均為日本國籍，持護照入境。據了解，兩名賊人身穿深色衣物，得手後登上接應私家車逃逸。案件列作「搶劫」，交由港島總區重案組調查。

據日媒報道，東京羽田機場30日凌晨發生一宗搶劫未遂案，一名50多歲男子在帶著1.9億日圓（約962萬港元）現金時遭人試圖搶劫，日本警方認為受害者與上環劫案疑相同，即該男子在離開日本飛往香港後再次遭遇搶劫。

