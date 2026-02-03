拉布拉多幼犬疑遭掟向牆角後腳骨裂　獸醫報案　警拘女狗主的前夫

深水埗周二（2月3日）揭發懷疑虐畜案，一名男子被捕。



深水埗九江街一間獸醫診所，揭發懷疑虐待動物案，警員接報到場調查。( 林振華攝）

警方於3日下午4時43分，接獲九江街3至5號一間獸醫診所的獸醫報案，指一隻幼犬腳部受傷，懷疑牠曾被人不恰當對待。警員到場後，將案件暫列「殘酷對待動物」，帶幼犬到診所求醫的女子被帶返警署協助調查；愛護動物協會亦派員到場跟進案件。



現場消息指，受傷的雄性拉布拉多幼犬僅3至4個月大，獸醫檢查發現牠右後腳有骨裂。據悉，有人報稱在家中飼養幼犬時，曾將牠擲向牆角。

警方表示，經初步調查後，以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕一名50歲姓施男子。消息稱，被捕男子為女狗主的前夫。

愛護動物協會回覆事件指，愛協督察接獲警方轉介一宗懷疑「殘酷對待動物」案件。一私家獸醫診所發現一隻年幼拉布拉多犬受到虐待，右後腿受傷。經商議後，狗隻會繼續於診所留醫接受治療。