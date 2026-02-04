新型碰瓷黨｜警拘4人涉串謀詐騙包括醫生及索償人　交代案情

▼點擊下圖觀看直播▼

近日坊間流傳有新型撞車碰瓷黨，有司機在交通事故發生一段時間後，疑被人無理索取高額償，並指多宗同類案件均涉及同一間律師行和同一名醫生，質疑是「集團式」敲詐。



警方今日（4日）表示，就有關騙案以涉嫌「串謀詐騙」，拘捕3男1女，將於今晚7時召開記者會交代詳情，《香港01》屆時會直播。被捕人包括兩名醫生及索償人，當中索償人夫婦分別為的士司機和護士。



警務處商業罪案調查科警司馮培基（右）及香港保險業聯會行政總監劉佩玲交代案件。（林振華攝）

警方表示，正檢視逾100宗相關個案，主要由保險業界轉介及市民報案。調查顯示，一對本地夫婦涉及其中22宗可疑申索個案，兩人分別報稱為私家車、的士的司機和乘客，或被撞的路人，報稱受傷向涉事司機及保險公司索償，最高金額一宗涉逾30萬元；兩人亦涉用假文書獲取長期病假，以及曾提供假的車房維修單據及收入證明以索償。相關醫生診所亦涉數十宗相關索償個案，警方遂懷疑有人違法。

探員今早行動搜查相關診所及車房，拘捕該對均為37歲的夫婦，及兩名本地醫生（56及69歲），檢獲大量文件、手機及電腦，並在夫婦的住所檢獲30萬元現金、名錶、金器等，及拖走兩部車。

警方就新型撞車碰瓷黨，以涉嫌串謀詐騙拘捕4人，稍後將召開記者會交代詳情。（資料圖片）

警方早前表示，留意到近日有傳媒報道及市民報稱，本港出現「新型碰瓷黨」，市民車輛與另一車輛發生交通意外或事故，在輕微碰撞、甚至沒有碰撞的情況下，於交通案件調查完結一段長時間後，突接獲涉案車輛的司機或乘客提出民事索償，包括律師費用、醫療開支、收入損失、汽車維修及其他雜費，每宗個案涉款數十萬元。

保安局局長鄧炳強2月1日稱，警方已接獲逾70宗相關個案，調查發現，有聲稱受傷並提出索償的「受害人」，報稱撞傷頸部超過20次，相信是有組織詐騙。

根據早前傳媒報道的內容，相關司機在車禍或沒有碰撞的交通事故後，被索償數十萬元。當中有司機在因切線問題被判不小心駕駛罪成，事發時相關車輛沒有碰撞，惟案發逾一年，另一架車上的人才稱因案件導致受傷，向罪成司機索償共逾60萬元。

亦有司機在倒車時意外撞到另一部車，導致該車的車牌底板破裂，受損車輛的司機起初未有要求賠償，並堅持報警；倒車司機結果被判不小心駕駛罪成，其後受損車輛的司機亦向他索償逾60萬元，包括意外造成「痛楚」及要購買營養食品，以及收入損失和交通費等。多宗同類個案的被索償司機，發現案件均由同一間律師行和同一名醫生經手。

警方提醒，任何人用欺騙手段並意圖詐騙，包括提交失實或虛假的資料及文件，藉以誇大索償金額，或串謀其他人作出詐騙行為，即干犯《盜竊罪條例》第16A條欺詐罪，或普通法下的串謀詐罪，兩者均屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判監禁14年。