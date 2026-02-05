紅磡理工大學校園男子墮樓　送院不治

理工大學發生墮樓事件。今日（5日）凌晨1時許，警方接獲保安報指，一名年約20歲男子，從建設及環境學院（Z座）墮下，跌落地面陷入昏迷。救護車趕至現場，將事主送往伊利沙伯醫院進行搶救，惟證實傷重不治。警方正調查事件，初步相信是從6樓平台墮下。



就現場所見，多輛警車泊在校園樓下。警員在場調查，地面遺下一對藍色拖鞋和少量血跡。

多輛警車泊在校園樓下。（陳永武攝）

警方表示，今日（5日）凌晨1時01分接獲保安報案，指一名年約20歲男子倒臥在漆咸道南181號對開，懷疑對方從高處墮下。救護員接報到場，事主昏迷被送往伊利沙伯醫院治理，其後被證實死亡。警員經初步調查，相信事主從上址平台墮下，現場沒有檢獲遺書。

據了解，事主當時身穿黑色上衣及黑色褲。

地面遺下一對藍色拖鞋和少量血跡。（陳永武攝）

據了解，死者姓李22歲，是理工大學的四年級生，家住葵涌。事發時保安員聽到巨響，然後發現事主昏迷倒臥在大樓對開地上，於是報案。

現場教學大樓高12層，據悉6樓空中花園的石壆位置，有疑屬於死者的鞋印。而閉路電視拍攝到事主曾獨自在空中花園徘徊，然後墮樓。現場未有發現遺書，尋死原因有待進一步了解。

警員在場調查。（陳永武攝）

現場是紅磡漆咸道南181號香港理工大學建設及環境學院（Z座）。（陳永武攝）

