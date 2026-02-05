龍蝦灣謀殺案疑犯今由曼谷押返港　周一鳴下午見傳媒交代兩地合作

62歲姓梅男子，涉嫌與1989年龍蝦灣五花大綁謀殺案有關，潛逃37年，本周一（2月2日）在泰國曼谷落網，今日（2月5日）押解回港。警務處處長周一鳴由泰國返港，將於今午3時45分在赤鱲角機場見記者，交代泰國及香港兩地警方合作，料會提及龍蝦灣謀殺案疑犯落網一事的詳情；下午5時半，警方會再就案件細節作出交代。屆時《香港01》會現場直播。



謀殺案的死者是26歲的酒樓侍應雷育才，被指是「二五仔」，遭人毒打後綑綁並埋屍沙灘。案中涉及4名疑犯，其中兩人罪成判囚，一人無罪釋放，另一人正是被指為主謀的梅男。

1989年龍蝦灣命案轟案一時，圖為1989年9月2日的華僑日報報道。（資料圖片）

死者曾遭毒打20分鐘 繩反綁、袋笠頭埋屍

案發於1989年8月31日凌晨時分，一名當時在尖東任職酒樓侍應的26歲男子雷育才，遭4名男子誘騙到西貢龍蝦灣，遭連環毒打20分鐘，然後用尼龍繩反綁、以塑膠袋封頭，葬在沙灘一個洞中，導致窒息死亡。

同日下午1時許，死者屍體其後被兩名男女泳客發現，他們原本打算在沙灘執拾廢木以紮木筏之用，豈料在沙堆中發現死者俯伏，下半身被沙掩蓋，頭部被一個白色塑膠袋密封，雙手及全身被紅色尼龍繩團團綑住，於是報警。案件被揭發後轟動一時，傳媒以龍蝦灣五花大綁案為題追訪。

根據《華僑日報》1989年9月1日報道，案發於當年8月31日，起初警方未能確定死者身份。（香港公共圖書館資料庫）

起初未確認死者身份 需核對指紋

根據《華僑日報》1989年9月1日及9月2日的報道指，案件初初被揭發時，警方尚未能確認死者的身分。因當年傳聞大鴉洲發生一宗兇殺案，疑涉及船民被殺害，但屍首未尋獲而無法證實事件，剛好在龍蝦灣發現這一具屍體，故警方懷疑兩案有關，需要核對死者指紋求證，其後才證實死者為26歲男子雷育才。

本港1989年發生謀殺案，死者被埋屍於龍蝦灣。圖為龍蝦灣一個石灘現時情況。（資料圖片／羅日昇攝）

警西貢設路障曾截4男子 其後起疑拘2人

《華僑日報》其後引述消息，指案發當日凌晨，警方曾在西貢設置路障截查車輛，曾紀錄4名男子的姓名及相關資料，至同日下午揭發兇殺案後，警方立即懷疑該4名男子有可疑，展開追查。結果在8月31日晚上及9月1日凌晨，分別在旺角及土瓜灣，拘捕當時19歲姓孫男子及25歲姓蔡涉案男子。蔡男於1991年被判誤殺罪名成立而監禁8年，孫男則無罪釋放。其餘兩名男子在逃，當時警方已確認其中1人為死者同事。

另有媒體報道，警方當時懷疑案件涉及金錢糾紛，死者與一班人合作做「買賣」，將贓物藏於龍蝦灣一處石灘，不排除是分贓不均而引發殺機。直至警方進一步調查，加上11年後其中一名在逃疑犯楊國翔落網，事件全貌得以曝光。

根據《華僑日報》當日的報道，死者是酒樓職工。（資料圖片）

疑犯楊國翔11年輾轉潛逃多地 終在內地落網

翻查資料，2000年，案發當年任職酒樓部長的疑犯楊國翔在內地落網，於深圳皇崗由內地公安交予港警接收。最終，陪審團在2001年以五比二裁定他謀殺罪名成立，判囚終身監禁。

案情指，36歲被告楊國翔在警方會面錄影帶時稱，案發期間他任職酒樓部長，同學梅耀強聯絡他找工作，表示自己剛出獄，被朋友雷育才冤枉，誣陷他行劫導致其入獄。被告楊國翔為幫梅出頭，聯同蔡、孫二人，相約死者到西貢龍蝦灣。

楊國翔稱替友梅耀強出氣 教訓死者錯手殺人

事發日（1989年8月31日）凌晨，死者雷育才遭人用車載往龍蝦灣，被四人圍毆教訓。其後他被綑綁用膠紙封口，遭輪流毆打20分鐘，更被人以鐵鏟拍打至不能動彈，最終埋於沙灘下。驗屍證實其致命原因是窒息，且頭骨破裂，有四吋長傷口，腦部受損。

楊國翔在案發後翌日，自新聞報道得知屍體被發現，便立即逃離香港，經澳門往廣州，逃亡時曾去過泰國和越南，再返家鄉番禺，最終在2000年5月在內地被捕。被告聲稱與死者互不相識，無意殺人，當時只是想替同學梅耀強出氣，教訓死者，打他一頓及勒索錢財，惟現場環境黑暗，混亂中錯手打死人，釀成兇案。

梅男在曼谷落網。《泰國日報》》圖片