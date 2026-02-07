郭秀雲元朗下車尋失蹤鸚鵡　私家車玻璃遭扑碎　歹徒留恐嚇字條

元朗發生刑事毀壞案。昨晚（6日）10時許，成立動物保護機構「香港鸚鵡救援」的前藝人郭秀雲，駕駛印有機構名字和標誌的私家車，前往元朗壆圍路一帶，下車協助朋友尋找其不知所終的鸚鵡，折返後發現私家車擋風玻璃呈蛛網狀碎裂，車頭放有一張字條，提及「八婆比番隻雀，不比，下次弄人」，於是報案。



警方表示，昨晚（6日）10時15分，接獲56歲郭姓女子報案指，將私家車停泊在壆圍路近壆圍西路，折返後發現擋風玻璃損毀，案件列作「刑事毀壞」處理，交由元朗警區刑事調查隊跟進。



郭秀雲形容歹徒做法「過份」。（李家傑攝）

私家車擋風玻璃呈蛛網狀碎裂。（李家傑攝）

現場是壆圍路近壆圍西路一處避車處，環境僻靜，入夜後比較昏暗。郭秀雲接受《香港01》訪問時表示，其獸醫友人住在上址附近，早前遺失一隻鸚鵡，她駕車前往上址，打算將其他物件交給友人，順便下車在附近「兜一兜，睇下會唔會有線索」，希望有助尋雀。

車頭放有一張字條，提及「八婆比番隻雀，不比，下次弄人」。（郭秀雲提供）

郭下車後手持電筒，在附近「行一行」，途中遇到村民閒聊數句，不足半小時後折返，發現擋風玻璃遭到破壞，起初以為自己泊在上址，引來其他人不滿，隨後發現字條，相信涉及「有啲恩怨」，於是報案。

現場是壆圍路近壆圍西路一處避車處，環境僻靜，入夜後比較昏暗。（李家傑攝）

郭懷疑事件可能涉及有人不滿機構運作，強調自己沒有將鸚鵡據為己有，不知道事發前是否被人跟蹤，難以想像「可以玩到咁」，警方亦提醒她檢查車內是否一早被人安裝跟蹤器。

現場是壆圍路近壆圍西路一處避車處，環境僻靜，入夜後比較昏暗。（李家傑攝）

被問到是否擔心自身安全時，郭指出「如果佢唔用槍，我唔係太過擔心」，但她表示「會擔心我屋企人」，形容歹徒做法「過份」。