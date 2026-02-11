港鐵事故｜港鐵：工程車部件移位　隧道信號設備受損

港鐵灣仔站附近今日（11日）清晨有物件阻礙路軌，導致港島綫列車服務受阻約1小時。港鐵公司車務營運及本地鐵路副總監李婉玲、港鐵公司車務工程維修副總監李劍雄於中午作出匯報，指清晨5時半發現灣仔站訊號設備故障，工程車完成平日維修保養工作經過該路段時，人員留意到不尋常聲響，工程車車底有部件移位，隧道段信號設備受損，經過移除物件、復修及列車行駛測試後，於上午7時半全線恢復服務。



觀看先前直播

李婉玲指今早5時半留意到近灣仔站訊號設備故障，人員到場排查，在路段上在灣仔及銅鑼灣站之間發現物件，需要先移除再行車。7時半完成工作，全線港島線服務恢復正常，安全行車，對服務沒有大影響。一直透過多個途徑向乘客發出資訊，派出30部巴士服務市民。

李劍雄指工程車完成平日維修保養工作經過該路段時，車上工程人員留意到不尋常聲響。工程車工程車車底有部分部件移位，同時路軌旁有設備受損，形容情況「少見」。李進一步解釋，隧道段信號設備受損，港鐵會在今晚收車再檢查該工程車。被問到為何只提有物件阻路軌而非撞毀信號設備，是否降低事件嚴重性，李劍雄指5時半發現信號設備出現故障後，需要調查事件起因，再因應服務安排向乘客發放車務安排，當務之急是盡快維持服務。

事件懷疑是工程車勾爛信號箱所致。

灣仔站一度封閉。（黃偉民攝）

事發於今日上午約6時12分，有人報案指港鐵灣仔站有不知名物品在路軌中，列車不能前進。據了解，事件懷疑是工程車勾爛信號箱所致，亦有指是深夜工程遺漏物品阻礙路軌。

港鐵隨後於6時39分公布，由於有物件阻礙路軌，港島綫灣仔站附近列車服務暫停。 港鐵人員進行緊急檢查及跟進工作。至早上7時30分，港鐵表示阻礙路軌的物件已被移除，港島綫列車服務逐步回復正常。

鰂魚涌至上環的列車服務一度受阻。（黃偉民攝）

事故期間灣仔站一度封閉。

灣仔站封閉。

+ 1