機場貨機墮海｜疑飛機迷網售殘骸碎片　警：新界南重案組積極跟進

去年10月20日，一架由杜拜抵港的貨機，降落香港國際機場北跑道後，突然左轉衝出跑道，猛撞機場保安公司一輛巡邏車，車上兩名保安人員喪生。事發約一周後，當局將貨機移至倒扣灣岸邊空地。及至前日（2026年2月10日），疑有飛機迷在網上出售貨機殘骸碎片，索價100元一塊，引起熱議。



有自稱是有關「賣家」的飛機迷，昨晚向《香港01》稱，出售一說僅是開玩笑，為此致歉。惟民航意外調查機構昨日表示，已就疑似有人闖入涉及航空意外的飛機殘骸事件，通知警方。警方今日回覆《香港01》查詢時指，警方留意到相關事件，並由新界南總區重案組積極跟進。



前日（10日）有飛機迷在網上社交平台公開出售疑為涉事空難貨機殘骸，且索價100元一塊。（讀者梁先生提供截圖）

飛機迷讀者梁先生早前向《香港01》表示，他在社交平台Instagram發現有認識的飛機迷，轉發另一名飛機迷的限時動態，可見有兩塊飛機殘骸，並貼上杜拜抵港空難貨機相片，圈上機頭位置，疑似示意相中的就是該飛機的殘骸。

轉發動態者再在動態寫上「Got myself a few pieces of TC-ACF from anonymous source（我從匿名渠道取得一些TC-ACF的碎片。）」，並指如有人有興趣購買可聯絡他。根據資料顯示，涉事貨機型號為波音747-481（BDSF），註冊編號TC-ACF。

梁先生見狀留言向賣家問價，對方表示100元一塊，並指自己稍後會有更多存貨。梁問及飛機殘骸來源、是否偷竊，對方拒絕在聊天室內回答殘骸來源，不過否認自己為偷竊所得，指是有人在「Scapping(Scaping) Company（廢料回收公司）」工作，並將殘骸給他。同日梁先生再質問賣家是否偷竊，對方回應「im（I am）not comment on this matter right now（現時我不會就此事作出回應）」。

從梁先生提供照片可見，賣家於去年10月29日、即涉事空難貨機吊到倒扣灣當日上載帖文及相片，指自己在其他人帶領下進入倒扣灣。圖片中可見他與涉事空難貨機不足400米。

其他飛機迷發現有人疑出售空難貨機殘骸，紛紛發文斥責賣家「單嘢出人命都咁搞？係咪人嚟㗎」、「發錢寒」、「唔尊重死者就算仲犯罪鋪（post）自己上網？」有人上載網上報案資料，舉報其中一名買賣人士；梁先生亦就事件向1823查詢。梁認為事件「誇張」，指飛機是屬於機管局或航空公司財物，不應作私人買賣用途；加上飛機涉及空難，斥賣家「無人性」、「有少少冷血」。

有航空工程師看畢出售的貨機殘骸相片後，表示「呢啲基本上係垃圾」。他指單憑小小飛機結構、加上沒有可追蹤的「serial number（序號）」，難以辨認是否屬於涉事貨機。

一名報稱是被指出售殘骸的飛機迷，昨晚向《香港01》回應事件，稱出售一說僅是自己開玩笑，他並未向任何人出售飛機殘骸，並曾於下午將有關殘骸帶到屯門警署報案，希望交還但被拒，因警方指是垃圾，亦無法證實是墜毁貨機的部件。他指，由於尚未出售任何殘骸，警方亦指沒有違法。若事件令任何人感到受冒犯，他為此致歉，並承諾不會將有關殘骸出售或作任何商業用途。

其他飛機迷發現有人疑出售空難貨機殘骸，紛紛發文斥責賣家「單嘢出人命都咁搞？係咪人嚟㗎」、「發錢寒」、「唔尊重死者就算仲犯罪鋪（post）自己上網？」（讀者梁先生提供截圖）

民航意外調查機構（AAIA）昨日回覆《香港01》查詢表示，早前已完成對涉事貨機的取證，並於2025年12月通知相關航空公司處理剩餘的殘骸，航空公司其後於2026年1月將涉事貨機殘骸移離倒扣灣。由於該剩餘的殘骸為相關航空公司的財產，民航意外調查機構並沒有參與其後續處理。

民航意外調查機構正分析已收集的數據和資料，以確定意外的情況、成因和促成因素，同時確定進一步需要調查的範圍和要跟進的調查方向。

有關早前疑似有人闖入涉及航空意外的飛機殘骸，民航意外調查機構已就相關事件通知警方，並呼籲任何人如有更多資料，請詳細提供，以協助警方調查。

《香港01》記者昨日（11日）到倒扣灣視察，發現飛機已被清理，現場「人去機空」。（馬耀文攝）

▼2025年10月29日貨機運上倒扣灣的岸邊空地上▼