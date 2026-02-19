落馬洲疑毒狗｜新春前後4日現多具狗屍　動保組織指13狗死或失蹤

落馬洲料壆路懷疑發生連環毒狗案，多隻無辜毛孩慘死。警方自年廿九大除夕（16日）起接獲報案，指有狗隻懷疑中毒死亡後；翌日年初一（17日）再尋獲兩狗屍、今日（19日）年初三又再發現狗屍。



動物機構「Sai Kung Stray Friends Foundation」在社交平台發文揭露慘況，指近日該處地盤一帶，至少有13隻狗死亡或失蹤。有義工更親歷心碎一刻，目擊有狗隻疑中毒後慘叫，狂奔衝入沼澤而死，形容:「令人沮喪……心碎及絕望。」據了解，義工將數隻倖存狗隻撤走；警方將3案均列作「殘酷對待動物」追查。



年廿九（16日）晚上，警方及愛協到合力將「B女」屍體拉出。（Sai Kung Stray Friends Foundation 圖片）

義工目擊狗隻尖叫衝入沼澤 疑被落毒

「Sai Kung Stray Friends Foundation」在其Facebook專頁發文，指義工上周六（14日）在落馬洲邊境一個地盤作每周補給時，發現地盤內6隻狗、有2隻已經失蹤；周日（15日）義工向地盤查詢，得知已有5隻狗失蹤，僅餘一隻名叫「B女」的狗隻。

義工其後得知附近地盤亦有狗隻失蹤，周一（16日）下午因擔心再有狗隻失蹤，遂前往落馬洲地盤視察，發現大門被鎖上密碼鎖，她冒險翻過圍欄進入，發現「B女」仍搖著尾巴迎接她，正當義工打算尋找其他狗隻，未幾B女已坐下不願走動。

義工驚見地上有嘔吐物，心知不妙之際，懷疑B女已被落毒，其後她聽到B女尖叫及衝向大門附近一塊沼澤地。義工當時走入沼澤尋犬，但雙腳陷入泥濘難以拔出，最終只得報警及通知其他義工協助。及後警方及愛協到場，合力將B女屍體拉出。屍體將進行解剖化驗確定死因。文末悲痛形容：「令人沮喪……心碎及絕望（So depressing.. heartbreaking and soul crushing）。」

警方及愛協到場，合力將B女屍體拉出，圖片於年廿九（16日）晚上拍攝。（Sai Kung Stray Friends Foundation 圖片）

大年初一及初三再現狗屍 疑涉山羊被咬死或地盤糾紛

至周二年初一（17日）義工再重返現場搜索，再在附近的池塘發現另外兩隻狗隻Felippe及Brother的遺體，屍體被水淹沒，身旁更有可疑繩索。連同早前失蹤的狗狗，義工指該區累計已有至少13隻狗死亡或失蹤，目前正尋找兩隻狗狗Mini和Glue，恐怕凶多吉少。機構在帖文中透露，毒狗或殺狗行為，傳涉及有山羊被狗咬死或地盤之間的糾紛或積怨。

今日年初三（19日）傍晚約6時，警方又再接獲報案，指於現場附近發現一狗屍。警方正調查是否與過往案件有關。據「Sai Kung Stray Friends Foundation」提供相片可見，今日再次於池塘邊，尋獲發漲狗屍體。

義工接走倖存狗隻 警將3案列虐畜

早前該機構在facebook透露，為保其他狗隻安全，義工已從現場帶走另外至少3隻倖存的狗隻暫時收容，惟因空間不足，呼籲有心市民協助暫託或領養。

此外，愛協已帶走狗屍進行解剖及毒理化驗，警方將3宗案件均列作「殘酷對待動物」，分別交由邊境警區刑事調查隊第二隊及第一隊跟進，暫未有人被捕，現正調查案件是有關聯。

愛護動物協會早前回覆《香港01》查詢表示，2月16日晚上，愛協督察經警方通知抵達現場，接走一具唐狗屍體。警方於2月17日通知愛協督察，再於附近地點發現兩具唐狗屍體。該3具屍體於愛協青衣中心暫存，將安排送往漁護署大龍化驗所作化驗。