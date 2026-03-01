屯門美樂花園4人酒後爆衝突　1男1女受傷

屯門一對情侶與一對兄弟到酒吧飲酒後疑因口角爆衝突，一度推撞拉扯，其後有人報警。有街坊在網上表示昨晚起聽到爭執及打鬥聲響，並上載圖片，可見一名男子坐在地上，旁邊遺下紙巾及少量血漬。



警方及救援人員到場。（Peter KT Li 圖片）

今日（1日）上午7時44分，警方接報，指屯門美樂花園平台有3至4名男子揮拳互毆。警方及救援人員到場，一名30餘歲男子面部受傷，需要送院治理；另一名20餘歲女子則腰痛。警方正調查事件起因。

據了解，27歲姓蘇男子與19歲胞弟，以及30歲姓陳男子與其18歲姓黃女友一同到酒吧飲酒，眾人飲酒後返回美樂花園，途徑上址一車站時，該對情侶突然發生爭執，蘇男亦加入駡戰與黃女爭執。期間眾人推撞拉扯，亦有人一度勸交。警方接報到場，眾人表示不追究，蘇男尚未酒醒被送往屯門醫院檢查，案件列作醉酒人及糾紛處理。

網上圖片可見，一名男子坐在地上，旁邊遺下紙巾及少量血漬。（Peter KT Li 圖片）