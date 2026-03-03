有人網上發佈虐貓影片及照片　14歲中學生涉殘酷對待動物被捕

去年12月起，內地出現多宗針對貓義工及動物救援團體的網絡攻擊，有多名貓義工的微信群被一群不明人士傳送大量虐貓圖片和影片。日前有內地貓義工向《香港01》報料，指該虐貓群組核心成員、主導組織運作的「軍師」，是目前就讀九龍一所官立中學的14歲姓李學生。據了解，他多次在抖音群和微信群持續指揮虐貓團體發布極端血腥暴力影片和圖片。



警方今日（3日）表示，接獲報案指在網上社交媒體留意到一則帖文，懷疑有人發佈涉及對貓隻進行殘酷對待的片段和相片。深水埗警區刑事調查隊第十隊對此案展開深入調查後，於今日在深水埗富昌邨以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕了一名14歲本地男童，他目前正被扣留調查。



警方強調，重視所有有關殘酷對待動物的案件，絕不容忍任何形式的殘酷對待動物行為。殘酷對待動物屬於嚴重罪行，一經定罪，最高可處以20萬元罰款及3年監禁。

據了解，李姓學生以網名「本入」在抖音群和微信群持續指揮虐貓團體發布極端血腥暴力影片和圖片，更教導虐貓群組成員起底貓義工的個人資料，多名貓義工向內地公安報案。2月25日，李姓學生從內地某口岸返港時被公安抓獲，公安對他實施批評教育。廣東江門台山市公安局稱，依內地《治安管理處罰法》中的「擾亂公共秩序罪」，決定對李姓學生行政拘留5日的處罰，但因該生年僅14歲未成年，所以暫不執行。

據貓義工臥底調查顯示，李姓學生在群組中負責統籌規劃網絡行動，不僅策劃大規模的「炸群」騷擾，更教導成員如何規避法律責任及進行「起底」（又稱開盒、人肉）行動。

貓義工指出，「李姓學生在虐貓群組是類似『軍師』的角色，他也非常的謹慎，沒有明確他本人虐貓的現場證據，但是有非常多的對話證明他在幕後指使這個龐大的團體發布血腥虐貓的視頻和圖片。」 他又提到，李姓學生更曾明確指揮成員起底貓義工，該虐貓群組成員曾私訊一名貓義工並傳送大量虐貓影片、圖片，要求對方求饒道歉。