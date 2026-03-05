巴士乘客嫌同車男子太嘈起爭執　遭壓倒連環拳毆　慘叫12聲救命

社交平台Facebook流傳兩名男子在巴士上打鬥的影片，一名穿著藍色衣服的男乘客，懷疑手機揚聲器音量過大，另一名黑衣男乘客感不滿，上前理論。藍衣男要求對方「保持安全距離」不果，雙方以粗口對罵，藍衣男最終發難，將對方壓倒在座位上，多次出拳狂毆，事主無力反抗，連聲呼救：「救命！報警！」



兩名男乘客在巴士上爭執，繼而動武。（資料圖片／盧翊銘攝）

片中可見，兩人近距離互罵，黑衣男斥責「你嘈住我」、「我同你講唔好咁大聲」，藍衣男則不斷要求「Get Out （走開）」、「走嚟我位置做乜？」、「我唔X識你」、「嗱，你侵犯我，同我保持安全距離」。

雙方的言語衝突越發嚴重，粗言穢語橫飛，藍衣男喝問：「嚟呀！嚟呀！係咪嚟呀？」，黑衣男不甘示弱稱：「嚟咪嚟囉！驚你呀」。藍衣男聞言立即將其壓在座位上，連環拳毆其上身，大喝：「收你皮呀！」、「挑釁我！」黑衣男無力反抗，連叫12次「救命」，現場有其他乘客嚇至離開座位，遠離兩人，亦有人指已報警，著藍衣男停手。據知，最終車長停車及報警處理。

案件交由東區警區刑事調查隊跟進。（資料圖片）

事發於上周五（2月27日）凌晨1時許，警方接獲報案，在路線N118巴士上層，兩名男乘客因噪音問題起爭執。一名61歲男乘客因不滿另一名姓黃（55歲）男乘客，玩手機時沒有戴耳筒，製造的聲浪過大而上前勸喻，雙方發生口角，黃男以手襲擊對方，導致其額頭、鼻、下巴受傷。

警方接報後，在阿公岩道近柴灣道找到該巴士並尋獲2人，黃男涉嫌襲擊致造成身體實際傷害被捕，捱打傷者則被送往東區醫院治理，案件交由東區警區刑事調查隊跟進。

九巴回覆查詢時表示，上月27日凌晨1時許，一輛九巴路線N118巴士，駛至柴灣道阿公岩道站時，車長發現上層有乘客發生糾紛，隨即報警，警員其後到場處理。