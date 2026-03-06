宏福苑火後盜竊．有片｜晚上有單位離奇「着燈」　居民感可疑報警

去年11月26日大埔宏福苑火災後，多幢大樓滿目瘡痍，受損嚴重，政府安排工人為大廈進行加固工程。消息指，有負責加固工程的工人，涉嫌在災廈其中一單位內盜竊，警方拘捕3人，並起回約值9萬元金飾贓物。



《香港01》獲得圖片及影片，可見昨晚（3月5日）8時前後，曾有單位離奇「着燈」。有居民透露，傳出燈光的單位涉及受災最嚴重的宏泰閣及宏昌閣，當時已擔心事有蹊蹺，遂於昨晚8時許報警求助。據了解，有警員事後登樓調查，亦有警員在樓下把守。據居民提供的圖片及影片可見，單位的燈光似是由電筒等器具照射而傳出。



宏福苑有單位昨晚（5日）曾傳出燈光。（居民提供）

另外，居民謝先生透露，當時數個地方同時有燈光，認為賊人並非單獨行動， 「經常性見啲工人就咁出出入入， 基本上你走嚟走去都冇人理你」，促請當局提高防盜安全意識，加強巡查，堵截漏洞。

居民吳小姐指，一班街坊得悉事件後，聯名發出公開信，且質疑有其他單位遇竊，但目前不知道，要求當局提早批准居民回家執拾。公開信給保安局局長鄧炳強、政務司副司長卓永興、公務及相關人員，指政府計劃最早於4月底，安排居民回家執拾，居民得悉事件後，「只感震驚、徬徨與憤懣交集。」

文中提及，居民被拒諸回家，警方及相關部門一再保證，會妥善確保居民單位及財物安全，竊案卻印證宏福苑如同「無掩雞籠」，認為政府及相關部門的保安及管理安排出現嚴重漏洞及失職、保安及監察不足以確保居民財物、監管上導致第三者有機可乘，損害居民對政府的信任。

信中提出5大要求，包括就盜竊事件向全體住戶公開交代，包括涉事人士身份、工作範圍、出入安排、責任歸屬、具體發生經過及時間；由保安局及相關決策部門承擔政治及管理責任，全面檢討出入及保安安排，公開可出入大廈之人員類別；加強保安及監察，包括每天出入登記姓名、身份證及工作範圍等，並檢查工作人員的隨身物品；重新檢視並修訂原訂「最快4月底」的上樓執拾安排；完成檢討及改善措施前，不會擴大第三方的工作範圍或授予更多不受監督的出入權限。