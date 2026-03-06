宏福苑火後遇竊｜3被捕工人掠7件首飾　警已聯絡遇竊單位戶主確認

↓ 點擊下圖以重溫直播 ↓

去年11月26日大埔宏福苑火災後，多幢大樓受損嚴重，政府安排工人為大廈進行加固工程。有負責加固工程的工人，涉嫌在災廈其中一單位內盜竊，警方昨日（5日）拘捕3名男工人（32至38歲），並起回約值9萬元贓物。大埔警區助理指揮官 （刑事）警司鍾志強，晚上9時交代詳情。



鍾志強表示，宏福苑正進行一系列工程，包括外圍拆棚及單位加固工程。昨日（5日）下午1時30分，警方發現3名分別姓余（32歲）、姓黃（32歲）及姓張（38歲）男工人，在宏泰閤進行工程期間形跡可疑，截查後在他們身上檢獲7件首飾、共值約9萬元，相信他們從單位偷取，遂即場將他們拘捕扣查。大埔警區重案組跟進案件並已聯絡戶主，確認贓物為其個人物品。人員之後巡查涉案3人曾進行工程的單位，未有進一步發現。

就保安方面，鍾志強稱，所有進入宏福苑的工人，要向警方登記資料及出示身份證，交代工作性質、會去甚麼地方或樓層工作。警方會派員陪同他們進出大廈；工人離開大廈時，警方會搜查是否有可疑物品。針對本案，警方調查相信只有3名被捕人涉案，但會調查背後是否仍有其他人牽涉在內。

據了解，3名被捕男子分別開工數天，其中兩人於2月25日開始工作、另一人2月28日開始工作。事發時，3人一同往涉事單位進行加固工程，掠走7件飾物，包括金器及鑽石戒指，犯案後3人分藏在身上，被把守警員及時發現。

鍾志強又指，宏福苑火災令很多人痛失家園及至親，3名被捕工人趁進入單位工作時犯案，行為卑劣，警方嚴厲譴責。

宏福苑有單位昨晚（5日）曾傳出燈光。（居民提供）

有居民得悉事件後，向保安局局長鄧炳強、政務司副司長卓永興、公務及相關人員發出聯名公開信，指政府計劃最早於4月底，安排居民回家執拾，居民得悉盜竊事件後，「只感震驚、徬徨與憤懣交集。」

信中提出5大要求，包括就盜竊事件向全體住戶公開交代，包括涉事者身份、工作範圍、出入安排、責任歸屬、具體發生經過及時間；由保安局及相關決策部門承擔政治及管理責任，全面檢討出入及保安安排，公開可出入大廈之人員類別；加強保安及監察，包括每天出入登記姓名、身份證及工作範圍等，並檢查工作人員的隨身物品；重新檢視並修訂原訂「最快4月底」的上樓執拾安排；完成檢討及改善措施前，不會擴大第三方的工作範圍或授予更多不受監督的出入權限。