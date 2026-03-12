有片︱電動單車男遇查逃逸　4警制服曾出鉸剪腳　揭涉茶餐廳爆竊

網上流傳一條長約1分鐘的影片，顯示深水埗荔枝角道及太子道西交界，有兩名軍裝警員及兩名便衣警員正制服一名男子。其中一名便衣男警員出動「鉸剪腳」箝制男子，及後兩部衝鋒車先後到場，再多3名警員下車協助，最終成功將男子帶上警車。



消息指，事發在昨日（11日）下午2時許，警方巡邏期間發現涉案男子懷疑騎電動單車，將他截獲及拘捕，調查後更揭發他與昨日凌晨區內一宗茶餐廳爆竊案有關。



現場為旺角荔枝角道及太子道西交界，有2名軍裝警員及2名便衣警員正制服一名男子。（網上影片截圖）

據了解，深水埗大埔道222至230號一間茶餐廳的職員，昨日（11日）凌晨2時許回店開工，其間忘記關上捲閘。至凌晨約4時，職員發現店內收銀位置有被搜掠痕跡，發現一部印單機及兩部對講機不翼而飛，店內夾萬亦有被撬痕跡，於是報警。

警方接報到場後翻看閉路電視，發現一名男子手持一支金屬物體進入上址，並企圖打開夾萬但未能成功，其後該男子取走一部印單機及兩部對講機。

其中一名便衣男警員出動「鉸剪腳」箝制男子。（網上影片截圖）

消息指，至昨日下午2時許，警方在汝州街近楓樹街交界巡邏期間，見到一名男子懷疑騎電動單車，於是嘗試截停，惟男子沒有理會，並且迅速逃去。警方隨後在荔枝角道近新填地街截停該名男子，並以涉嫌「無牌駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」將他拘捕。該名男子姓凌（52歲），警方調查後發現，他亦涉嫌與凌晨的茶餐廳爆竊案有關。案件交由深水埗警區刑事調查隊第二隊跟進。

及後兩部衝鋒車先後到場，再多3名警員下車協助。（網上影片截圖）