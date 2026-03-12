警旺角花園街冚毒窟拘15人　檢2.5萬元海洛英及冰毒

旺角警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查，今日（3月12日）在區內進行打擊毒品行動，突擊搜查花園街一單位，檢獲價值2.5萬元毒品，並拘捕15人。



警花園街破毒窟拘15人，檢2.5萬元海洛英及冰毒。

行動中，人員在該單位內共檢獲約11克懷疑海洛英、約12克懷疑可卡因、約11克懷疑「冰」毒及一批懷疑吸食毒品的工具，包括冰壼、錫紙及打火機等。

人員遂拘捕該單位內一名53歲姓蘇本地女子，涉嫌「經營毒窟」及「販運危險藥物」；單位內另外6名本地男子、4名本地女子、1名菲律賓籍男子及3名尼泊爾、巴基斯坦、印度裔男子，年齡介乎24歲至62歲，則涉嫌「服食或注射危險藥物」及「未能出事身份證明文件」被捕。

所有被捕人現正被扣留調查。行動中檢獲的毒品總市值約2.5萬元。

警花園街破毒窟拘15人，檢2.5萬元海洛英及冰毒。（警方提供）

根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物（販運是指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可被判處罰款五百萬港元及終身監禁。任何人如開設或經營煙窟，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元和監禁15年。

任何人如管有危險藥物，或吸食、吸服、服食或注射危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款100萬港元及監禁7年。警方呼籲市民切勿以身試法。