六旬男涉8宗店舖盜竊　偷剃鬚刀片及咖啡膠囊　秀茂坪犯案時落網

64歲男子涉嫌與兩個月內多宗零售店的店舖盜竊案有關，專門偷走剃鬚刀片及咖啡膠囊，總值約2.5萬元。警方經追查下，前日在秀茂坪截獲疑人，在他身上檢獲剛偷到的失物，當場就逮。



警方於1月18日至3月11日共接獲8宗店鋪盜竊報案，案件遍及全港多區，涉事財物總值約25,000元。將軍澳警區刑事調查隊第3隊經深入調查及翻查包括「銳眼」計劃在內的大量閉路電視片段後，成功鎖定一名涉案男子。調查顯示，該名男子主要以連鎖零售店為目標，專門偷取剃鬚刀片及咖啡膠囊。

案件由將軍澳警區刑事調查隊調查。（資料圖片）

人員於上周六（14日）在秀茂坪區採取拘捕行動，在疑犯身上檢獲懷疑剛盜竊的失物，以涉嫌店鋪盜竊拘捕該名64歲姓莫的本地男子，懷疑與多宗店鋪盜竊案有關。行動中，人員在該名被捕人單位內成功檢取部分贓物及犯案時所穿著的衣物。

64歲男子涉店舖盜竊被捕。（警方圖片）

警方提醒，店鋪盜竊屬刑事罪行，根據《香港法例》第210章《盜竊條例》第9條「盜竊罪」，一經定罪最高可判監10年。另外，若市民購買或接收盜竊贓物，亦有機會干犯《香港法例》第210章《盜竊條例》第24條處理贓物罪，一經定罪，最高可被判處監14年。警方呼籲市民，切勿因一時貪念以身試法，亦提醒店鋪職員時刻保持警覺，如發現店鋪有可疑人物出沒，應即時聯絡警方。