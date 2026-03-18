有片︱青朗公路水牛走出馬路被車撞　同伴匿草叢　漁護出動麻醉槍

今日（18日）上午7時許，警方接獲一名駕駛人士報案，指他駕駛私家車於大欖隧道管道前撞到一隻牛。人員到場發現受傷牛隻，再發現另有兩隻水牛匿在草叢，隨即通知漁護署到場協助。



運輸署宣佈，因為發現動物，青朗公路（往九龍方向）近錦上路港鐵站的部份行車線仍然封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車，駕駛人士請考慮改用其他道路。 市民請考慮使用港鐵服務，現時上址交通擠塞。



另外，市民請留意途經青朗公路(往九龍方向)及元朗公路(往上水方向)的巴士服務會受影響。九巴第279X及978號線須改道行駛。有關個別巴士路線的最新服務情況，市民可參閱巴士公司的網頁或流動應用程式內的資訊。

至上午8時45分，青朗公路（往九龍方向）的車龍龍尾已到元朗公路近福亨村及新田公路近逢吉鄉路。

有網民拍攝到其中一隻水牛在公路上徘徊的情況，現場三線行車，牛隻在路中進退兩難，顯得相當無助；地上有血跡，車輛紛紛慢駛。前方有一輛私家車停在路邊，地面散落損毀的配件。

讀者吳先生指，他在青朗公路往九龍方向，距離管道入口約3公里外見到路邊草叢有兩隻牛，其時路面交通非常擠塞，車輛相當慢速；其後駛前不遠，再見到另一隻牛在路中徘徊，而這隻牛明顯已告受傷。

一隻牛牛在公路中徘徊，進退兩難。（網上圖片）

至早上9時43分，漁護署人員到場，先向受傷的水牛發射麻醉槍。惟水牛中槍後仍然掙扎，再次走到草叢位置。現時人員待藥力進一步發作，再研究將牠移走。至於在草叢另外兩隻水牛，在約300米外，現時安全，沒有跳出馬路。