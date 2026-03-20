消防、海關及警方分別聯手嚴打非法油站　3區共檢5680公升私油

近日涉及車輛的非法「流動加油站」猖獗，不時引發火警，危及市民安全。警方、消防處及海關，分別進行聯合行動，先後在東涌、上水及元朗搗破非法加油站及儲存倉，合共檢獲5,680公升懷疑未完稅汽油。



海關聯同消防處及警方，昨日（19日）聯合打擊非法燃油。圖為在元朗搗破的非法加油站，檢獲汽油儲存器。（海關圖片）

其中，海關聯同消防處及警方，昨日（19日）進行打擊非法燃油活動的聯合行動，分別於上水及元朗，搗破一非法燃油儲存倉及一非法加油站，檢獲共約5,600公升未完稅汽油，估計市值超過16萬元，應課稅值約3.4萬元。行動中，亦檢獲一批入油工具。

海關聯同消防處及警方，昨日（19日）聯合打擊非法燃油。圖為在元朗搗破的非法加油站。（海關圖片）

另外，大嶼山警區反三合會行動組今日（20日）聯同消防處聯合行動，突襲搜查東涌牛凹一棄置貨櫃，檢獲約80公升懷疑未完稅汽油。案件交由消防處處理。

海關聯同消防處及警方，昨日（19日）聯合打擊非法燃油。圖為在上水搗破的非法燃油儲存倉，檢獲汽油儲存器。（海關圖片）

根據《應課稅品條例》，被發現載有未完稅汽油的車輛，以及任何用作或擬用作干犯相關罪行的工具、用具等物品，不論是否有任何人就任何罪行被定罪，均依法處理及沒收。任何人若處理、管有、售賣或購買未完稅汽油即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。

根據《消防（消除火警危險）規例》，任何人為業務目的而管有或控制受管制物質，以轉注入汽車油缸，即屬犯罪。《危險品條例》亦規定，除非領有牌照或獲豁免，否則任何人製造、貯存、運送或使用危險品，即屬犯罪。一經定罪，首次定罪最高可被判罰款10萬元及監禁6個月，其後每次定罪，最高可被判罰款20萬元及監禁一年。

海關聯同消防處及警方，昨日（19日）聯合打擊非法燃油。圖為在上水搗破的非法燃油儲存倉。（海關圖片）

警方表示，會繼續採取嚴厲執法行動，加強巡查以打擊非法汽油活動。警方呼籲市民切勿光顧非法加油站，使用非法汽油屬刑事罪行，涉案車輛亦可能被充公。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或消防處24小時舉報熱線5577 9666，舉報懷疑非法燃油活動。市民亦可透過消防處「火警危險電子投訴平台」（fhcp.hkfsd.gov.hk）上的「『油擊』舉報眼」作出舉報。