兩男童疑天水圍商場廁內遭非禮身心受創　帖主：要發聲保護下一代

有網民在Threads發帖，指有少數族裔男童昨午（21日）於天水圍一商場如廁時疑遭非禮。帖主指，當時女性朋友等候兩名5歲及7歲兒子如廁，不料聽到細仔呼喊媽媽，卻不敢貿然衝入男廁，只在外焦灼等候。事後兩兒哭訴遭陌生男子非禮，身心受創需留醫。據悉父親獲悉事件一度稱「小事啫，唔好搞大佢」，幸其他家人堅持報警。



帖主感憤怒與痛心，決定公開事件並提醒家長，亦向少數族裔社群強調，非禮兒童絕非小事，「如果唔報警，嗰個變態佬就會繼續搵下一個目標。我哋一定要發聲，保護我哋嘅下一代！」



有網民發佈帖文，有少數族裔男童昨午（21日）於天水圍一商場如廁時疑遭非禮。（Threads@ching_ching____1）

帖主在文中透露，昨日（21日）中午12許，其女性朋友帶同5歲及7歲兒前往天水圍一商場，兩兒其後自行到男廁如廁，朋友不便入內，在門口守候。未幾，細仔突然在內大叫「Mummy! Mummy!」呼喚媽媽，惟朋友不敢貿然衝入男廁，唯有在外心急如焚等待。

其後，兩兒哭喊着跑出廁所，指遭一個陌生男子觸摸私處，更被用力抓臀部，對方最後還摸頭方才離去。朋友憶述，當時有2至3名男士從男廁步出，根本無法分辨「疑犯」。事後，兩童生理上出現尿道疼痛及頻尿的徵狀，亦有心理創傷，患自閉症的長子不斷說有「Monster（怪物）」，需留院治理。

帖主向少數族裔社群強調，非禮兒童絕非小事，勿因文化、害羞或怕麻煩而大事化小。（Threads@ching_ching____1）

朋友其後向丈夫講述事件，不料丈夫竟說：「小事啫，唔好搞大佢。」適逢開齋節，朋友攜同兩子拜訪家人，最終家人堅持報警。而帖主在聆聽兩孩遭遇深感憤怒與痛心，故在社交平台公開事件，冀藉此提醒家長 —— 男廁及商場廁所並無想像中安全。她亦向少數族裔社群強調，非禮兒童絕非小事，「唔好因為文化、怕醜或者怕麻煩就想大事化小。呢種係嚴重刑事罪行（非禮兒童）！如果唔報警，嗰個變態佬就會繼續搵下一個目標。我哋一定要發聲，保護我哋嘅下一代！」

帖文引起網民熱議，不少人感到氣憤「咁恐怖！痴L線」、「太可怕，非禮兒童絕對唔可以姑息！」、「希望拉到呢啲賤人」；亦有人指出聽到小孩叫喚當刻便會即時入內制止「自己個仔有事火坑都衝入去啦，我理得佢係男廁定係乜嘢！」、「一定要衝入去，當堂捉住佢！呢啲人渣，你今次放過佢，佢下次又重犯，可能之前已經有好多小朋友受害」、「多數人以為小女孩要小心，其實男孩一樣危險」。

警方表示，昨日（21日）下午1時22分接獲一名女子報案，指兩名男童在天華路T Town商場內，遭一名男子非禮。案件交由元朗警區刑事調查隊第八隊跟進，暫未有人被捕。