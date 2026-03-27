兩名六旬漢分別赴泰國及英國　涉行李藏伸縮棍違例被捕

兩名分別前往泰國及英國的六旬男子，在香港國際機場被發現行李藏有伸縮棍，涉嫌違反《航空保安條例》被捕。



香港國際機場。（資料圖片/陳葆琳攝）

機場警區昨日（26日）接獲兩宗報案，指兩名分別61及63歲的本地男子在進行出境安全檢查時，在其寄艙行李內發現藏有懷疑違禁物品。據了解，61歲男子打算前往英國，而63歲男子則打算前往泰國。

機場警區人員接報到場，經初步調查後，分別在該兩名男子的寄艙行李內發現伸縮棍，涉嫌違反《航空保安條例》。該兩名男子已獲准保釋候查，案件分別交由機場警區刑事調查隊第三隊及第五隊跟進。

警方提醒市民，有部分旅客因不同原因攜帶違禁物品如伸縮棍、鐵蓮花、彈簧刀、子彈殼或胡椒噴霧出入香港境內。然而根據香港法例，攜帶違禁物品上機，不論置於手提或寄艙行李，均屬違法。一經定罪，最高可判處監禁五年，警方呼籲市民切勿以身試法。