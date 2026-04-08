醫管局資料外泄｜涉逾5.6萬人　警拘系統外判商職員　與局方交代

醫管局日前回覆傳媒查詢，確認發現一宗懷疑未經授權將病人資料取走，並於第三方平台泄漏的個案，局方報警及通報個人資料私隱專員公署。私隱署表示，有逾5.6萬人受影響，涉事的個人資料包括姓名、身份證號碼、性別、出生日期、醫院編號、預約日期，以及健康資訊；醫管局又指有小量員工資料泄漏。警方今日（8日）表示，已就案件拘捕一名男子，警方與醫管局將於今日傍晚5時45分舉行聯合記者會交代案件。據了解，被捕人為醫管局系統外判服務商職員。



醫管局（資料圖片）

醫管局早前表示，恆常監察系統於4月3日凌晨2時許，發現一宗懷疑未經授權將病人資料取走並於第三方平台泄漏的個案，事件涉及的5.6萬多名病人來自九龍東醫院聯網，外泄資料包含病人姓名、性別、身分證號碼、醫院檔案號碼和手術內容等資料。

醫管局行政總裁李夏茵另外員工發信指，外泄資料亦包括一個聯網小量的員工姓名及職級，但未有發現員工身份證號碼或其他個人資料包含在內。她又在信中表示，暫時無證據顯示涉及網絡攻擊，事件疑與有人非法盜取病人資料有關。

局方向受影響病人致歉，稱會盡快透過「HA Go」應用程式及電話短訊通知受影響病人；九龍東醫院聯網亦已設立熱線5215 7326，供病人就事件查詢。