灣仔東亞銀行劫案直播｜51歲華人男賊持行街紙　警拉人檢贓款氣槍

灣仔東亞銀行港灣中心分行今日（10日）中午遇劫，賊人亮出疑似手槍物體指嚇職員及顧客，並用錘仔扑向銀行櫃台隔板向職員示意搶劫，掠去約3.5萬元現金後騎單車逃走，到約900米外的港鐵金鐘站棄車逃去，警方經調查後在柴灣環翠商場拘捕疑犯。警方經初步調查後，今晚9時交代案情，《香港01》現場直播。灣仔警區助理指揮官（刑事）警司林建達表示，疑犯為持行街紙的51歲華人男子，警方在其身上起回贓款，檢獲氣槍及錘仔。



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灣仔東亞銀行劫案，賊人亮疑似手槍及錘仔劫去現金，其後在柴灣落網。警方展示檢獲的證物。（陳浩然攝）

灣仔東亞銀行劫案，賊人亮疑似手槍及錘仔劫去現金，其後在柴灣落網。警方展示檢獲的證物。（陳浩然攝）

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▼灣仔東亞銀行劫案．警方在柴灣拘捕疑犯▼



疑犯黑布蒙頭被帶走。（翁鈺輝攝）

閉路電視片段顯示，身穿黑色外套、戴帽及口罩的賊人，先亮出槍形物體指嚇櫃位顧客及職員，再用錘仔扑向櫃枱隔板。職員其後按賊人指示，將現金放入對方提供的膠袋，賊人隨即拿起膠袋轉身逃走。據了解，賊人曾向職員大叫「要錢」；職員在賊人離開銀行後後，啟動警報系統。

▼灣仔東亞銀行劫案．直擊案發經過▼



灣仔東亞銀行港灣中心分行劫案閉路電視片段顯示，賊人亮出槍形物體指嚇職員。（網上影片截圖）

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案發在今日（10日）中午12時許，一名男賊進入灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心分行，亮出槍形物體及錘仔搶劫，掠走約3.6萬元現金後騎單車逃跑，至約900米外的港鐵金鐘站棄下單車不知所終。警方經追捕後，最終於柴灣環翠商場拘捕疑犯。

根據資料，遇劫銀行與灣仔警署步行距離約350米。

東亞銀行回覆《香港01》查詢表示，位於灣仔的東亞銀行港灣中心分行今天中午被匪徒行劫，事件中有兩位分行職員及一位客戶受驚，但並無受傷，銀行會為他們提供適切的支援和幫助。有關損失仍在點算中。

▼灣仔東亞銀行劫案．案發現場▼

