6日5宗｜西營盤九旬婦疑進食鯁喉　昏迷送院搶救後不治

本港近日發生長者進食時鯁喉意外。今晚（10日）約7時47分，警方接報指，一名年約98歲老婦，懷疑在德輔道西208號一唐樓單位用膳時鯁喉。救援人員趕至，發現老婦已陷昏迷，將她送往瑪麗醫院搶救，惜至晚上8時29分證實不治。



翻查資料，今次已是6日內第5宗長者鯁喉事故，其中3人不治。消防處日前在社交平台分享，圖文並茂講解「謙烈治法」急救方法，讓市民應對鯁喉的危急狀況。



西營盤德輔道西208號一名九旬老婦疑進食時鯁喉，昏迷送瑪麗醫院搶救。（資料圖片）

近日長者鯁喉事故

．4月5日早上約10時，一名88歲老翁在筲箕灣工廠街7至9號筲箕灣中心家中食燒賣時，懷疑鯁喉暈倒，其子報警將他送院，惟經近16小時救治後，於4月6日凌晨1時40分不治。

．4月6日中午12時許，一名77歲老婦在沙田新城市廣場一間台式火鍋餐廳打邊爐期間，亦懷疑鯁喉暈倒，職員見狀報警，惟老婦送往沙田威爾斯親王醫院搶救後，證實死亡。

．4月7日晚上9時許，跑馬地毓秀街18至20號毓秀大廈，有一名九旬老婦食雞時懷疑鯁喉，不省人事；她由救護車送往律敦治醫院搶救。

．4月8日早上8時許，跑馬地比華利山一名91歲老婦食炒蛋時疑鯁喉，救援人員趕至，發現老婦清醒，將她送往律敦治醫院治理。

鯁喉急救「謙烈治法」

消防處呼籲市民進食時切記慢慢咀嚼、小心吞嚥。若遇到有人進食時鯁喉，要保持冷靜，鼓勵患者咳嗽並密切監察其情況，如患者無法咳嗽，要立即致電999召喚救護車，並按以下步驟，為仍清醒的患者施行「謙烈治法」：

1. 在患者背後企穩，用雙臂環抱其腰部

2. 一手握拳，拇指朝向患者，再用另一隻手緊握該拳

3. 將雙手放在患者的腹部中線，稍高於肚臍，但遠低於胸骨劍突尖的位置

4. 以適當力度往上向內擠壓患者腹部，向其橫膈膜施壓

5. 重複以上動作，直至患者吐出異物為止



「謙烈治法」示範短片：https://www.youtube.com/watch?v=YitzSy6ltpo

消防處在社交平台發帖，圖文並茂教授鯁喉急救法。（消防處fb）

圖看「謙烈治法」急救步驟