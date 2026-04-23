宏福苑｜宏昌閣低層主僕罹難　家屬：唔想白白犧牲，政府要負責

大埔宏福苑七幢受火災燒毀的樓宇，居民正分批返回單位執拾，今日（23日）當局開放宏昌閣5個樓層及宏仁閣10個樓層。其中宏昌閣損毀最嚴重，有63%單位「完全焚毀」、有嚴重及大面積受損，81人罹難，包括低層單位一位女戶主和印尼女傭。死者家人今日到宏昌閣執拾，並帶備鮮花希望在現場鞠躬拜祭。死者女兒盼望尋回公道：「唔可以白白犧牲。」



周小姐陪伴表哥（女戶主的兒子）上樓執拾。（鄭嘉惠攝）

宏昌閣低層一個單位的年邁女戶主和印尼女傭在火警中逝世，今日女戶主的兒子、侄女周小姐和兩位朋友到來執拾。侄女周小姐代表家屬稱：「希望上去搵到相片，自己心情都好滾動，雖然唔係直系親屬，但都好難受。如果知道舅母（女戶主）喺邊度出事，都想鞠個躬，會攞紮花上去。」

周小姐直言：「公義係唔會缺席，但依家係遲到緊...…依家唔係奪去160（168）條人命，係160（168）個家庭，每日都係痛苦，一生都要承受呢種唔知點解、但其實可以避免嘅痛。」

女戶主的女兒，因為身在海外無法回來，她在電話中透露，母親是在單位門外與電梯之間罹難：「媽媽無畀火燒過，已經係好大安慰。」而社工提供相得知單位嚴重焚毀：「無期望攞返咩，好大火，希望攞到紀念品呀、相呀！」而離世的女傭，先後照顧其父母，兩人感情很好，之前已經聯絡其家屬，是遇難外傭中第一位將遺體運返家鄉。

女兒哽咽：「要為死者同災民攞返個公道，唔想白白犧牲。聽證會又冇法律效用，政府同有關人應該要負番佢哋嘅責任，唔可以就咁就算，亦要幫所有人搵返一個安定嘅屋企。」

一對陶瓷山羊圓好無損，家屬聯想到正是死者主僕二人。（家屬提供相片）

下午2時左右，周小姐等一行四人落樓，從她提供的相片可見，單位嚴重焚毀，幾乎沒有一處完好，惟獨一對白色的陶瓷山羊沒有損毀，令他們聯想到正是死者和女傭兩主僕。

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家住宏昌閣低層的蔡先生，檢回琴譜和書等。（鄭嘉惠攝）

另一住家住宏昌閣低層的住戶蔡先生，檢取物件後於中午離開。他表示單位損毀不算嚴重，檢回琴譜和書：「由細練琴練大，三十幾年，紀念、回憶。」

↓ 7幢大廈居民分批上樓時間表 ↓

4月20日至4月22日：宏新閣

4月23日至4月25日：宏昌閣、宏仁閣

4月26日至4月28日：宏昌閣、宏道閣

4月29日至5月1日：宏泰閣、宏建閣

5月2日至5月4日：宏泰閣、宏盛閣

