宏福苑｜宏昌閣1至5樓及宏仁閣低層10個樓居民上樓　8宗求警協助

大埔宏福苑大火後，最先起火、有81名居民罹難的宏昌閣，今日（23日）起分六批上樓回家執拾，首批為宏昌閣1至5樓的居民。政務司副司長辦公室晚上表示，連同宏仁閣低層的10個樓層居民，出現上樓有115戶424人，有兩戶及5人登記後沒有出現。



此外，今日收到8宗居民求警協助個案和4宗市民身體不適的求助個案，以及一宗個案需要尋求心理輔導服務。



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今日是大埔宏福苑七幢樓宇居民分批上樓的第四日。政務司副司長辦公室晚上表示，今日上樓住戶進出大廈的平均時間是2小時13分鐘，最短的是10分鐘，最長的是3小時42分鐘，約40%居民的逗留時間少於兩小時、約10%少於一小時。

今日總共有61戶153人上落大廈不止一次，當中24戶76人多走一次，15戶34人多走兩次，11戶24人多走三次，5戶7人多走四次，以及6戶12人多走五次或以上。

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相關部門合組的綜合詢問處，今日收到8宗居民求警協助個案和4宗市民身體不適的求助個案，以及一宗個案需要尋求心理輔導服務。

該8宗求警協助涉及居民懷疑遺失手錶、飾物、現金和金飾等財物。警方即時派員協助搜查，就其中6宗個案成功協助住戶尋回相關失物；另外一宗個案涉及的單位損毁比較嚴重，經調查後，居民亦相信財物可能已被焚毁；餘下一宗的單位並無被搜掠痕跡，而居民亦未能提供財物的詳細資料。

因應驟雨逐漸增多，今日現場已作出調整：警方在大埔浸信會公立學校居民等候區外的地方，加設更多帳篷組成有蓋行人通道，方便居民在下雨的情況下搬運物品及上車。

政府每日出動過千名來自不同部門的同事，包括警務處、民安隊、消防處、醫療輔助隊、民政事務總署、社會福利署、房屋署、房屋局和從其他部門動員的人員，以及地區服務及關愛隊伍義工，全力支援上樓居民。