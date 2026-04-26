宏福苑｜八旬居民引《破．地獄》勉勵：唔好將悲哀留係身入面

大埔宏福苑大火受災7座大廈的居民，近日陸續獲安排上樓執拾，今日（26日）輪到宏昌閣及宏道閣的居民獲安排上樓。宏昌閣居民馮先生今日上樓執拾後表現坦然，面對家園被毀與鄰居喪生，他以電影《破．地獄》勉勵，認為災後唯有要樂觀面對，並學會接受：「該走嘅你唔會留喺到，要面對呢件事，唔好將悲哀留係身（心）入面」，否則在生的人會痛苦萬分。



宏昌閣居民馮先生。（鄭嘉惠攝）

現年80歲、居於宏昌閣逾40年的馮先生，今日與家屬獲准入屋收拾。雖然要走上20層樓，但他認為體力尚能應付，並稱讚現場社工、民安隊等人員幫到手，唯獨認為社區會堂內人員過多，略顯擠迫。由於單位大門倒塌，馮先生及家人需踩在搖晃的門板上進出，認為有一定危險，建議當局應先清理好再讓住戶入內以保安全。

面對滿屋雜物且時間有限，馮先生決心斷捨離，將物品按重要程度分批取回：「重要嘅攞，唔係好重要嘅下一批攞，根本唔重要嘅就丟咗佢。」他稱有能力再上樓，但認為沒有必要，「你上去都係咁，你再上10次都好，佢唔會變返出來㗎嘛。」

在馮先生眼中，財物損失皆是身外物。他直言：「燒咗嘅可以買返，證件可以換返，唯一換唔返嘅係回憶。」他特別懷念舊照片，幽默地說：「當年我係黑頭髮，而家變咗靚仔白頭髮，雖然現代科技可以染，但染返都唔係你（原本）嘅頭髮。」

談及在火災中不幸喪生的鄰居，馮先生引用觀看電影《破地獄》的領悟，指出生死有命，葬禮是為了在生的人而設：「該走嘅你唔會留喺到，要面對呢件事，唔好將悲哀留係身（心）入面」，否則在生的人會痛苦萬分，他勉勵其他災民要樂觀面對，學會接受，不要被情緒擊垮健康。

對於未來，馮先生希望可以選擇粉嶺樓宇作未來安置的居所，若未能選擇粉嶺，再待當局協調安排再作決定。他認為只要人平安，事情均可以得到解決。

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今日（26日）宏昌閣及宏仁閣居民上樓執拾。（蔡正邦攝）

↓ 7幢大廈居民分批上樓時間表 ↓

4月20日至4月22日：宏新閣

4月23日至4月25日：宏昌閣、宏仁閣

4月26日至4月28日：宏昌閣、宏道閣

4月29日至5月1日：宏泰閣、宏建閣

5月2日至5月4日：宏泰閣、宏盛閣

