宏福苑｜宏泰閣住戶失家園　心力交瘁致流產：連小朋友都冇埋

宏福苑一場無情大火燒斷了一代人的「根」。宏泰閣低層的葉氏夫婦，今日（5月1日）重返家園執拾，葉太在火災後發現懷孕，可是失去安穩的家，心力交瘁下慘告流產：「一個大火冇咗好多嘢，冇咗屋企，一個實質嘅家，連小朋友都冇埋。」 她痛斥政府「選擇性失聰」，疑以用立法手段恐嚇居民就範，形容如同「撳住嚟搶」。



葉太火災後發現懷孕，卻因流離失所、缺乏安胎環境而不幸流產。（蔡正邦攝）

葉太一家三口，與父母三代共五口子住在宏泰閣2樓單位。她憶述火警當日只有父親一人在家，一度失聯；慶幸他已經及時走出，只是在附近流連，最終3小時後尋回。

父親獲殉職消防員何偉豪勸阻折返單位

葉生引述岳父稱，當日走火落到樓下，原想折返取物件，遇到一名消防員，對方勸止稱已經好大火，不要再上樓。該名消防員亦隨即隻身衝入濃煙，岳父則與另一名女街坊離開。 直至晚上得悉有消防員殉職，而該消防員亦是葉先生朋友的胞弟，推斷時間等資料，估計岳父遇到的正是殉職消防員何偉豪。

葉先生還原岳父逃生時的一段細節。（蔡正邦攝）

葉太：冇地方安胎，被迫要流產

葉太坦言災後來不及傷心，立即致電朋友借住，又與家人尋找救濟資源，她形容儼如「捉精靈」般頻撲，直至情況略為穩定「先至開始喊得到」。她哽咽道：「過咗咁耐，我都仲係好唔開心，個心仲係揦住，仲係會發夢想返屋企......」

她含淚說，火災後她發現自己懷孕：「大火後發現有咗BB，我保唔到個BB。我冇咗屋企，冇地方安胎，被迫要流產。一個大火冇咗好多嘢，冇咗屋企、冇咗實則嘅家，連小朋友都冇埋。」 身旁丈夫連忙拍肩安慰。

葉太直指大維修是癥結所在，街坊已多次投訴鴻毅存在嚴重問題，可是「冇人理過我哋，冇人幫到我哋出聲」，有區議員甚至與她父母說「叫你個女唔好出聲」。及至居民推翻舊法團，以為新法團上任會有曙光，可以推倒重來，但又被指不能轉合約，否則毁約賠錢。

此外工人吸煙的問題更是投訴無門：「投訴咗好多次，影晒相、拍晒片都冇人理，唔係一朝一夕嘅事，連主席都話冇辦法。」感嘆災難原本可以避免。

面對重建方案，葉太更感到無助。她批評政府無視居民「原址重建、居民優先回購」的訴求，認為政府選擇性失聰：「啲嘢安排得好差，我哋嘅訴求政府冇聽到，每一次我哋講完之後佢都選擇性失聰，然後畀其他嘢我哋，嗰啲嘢唔係我哋想要或者唔夠，冇打算同我哋傾，冇真係坐低傾。」她認為政府以「立法收屋，係㩒住嚟搶！」

特別是部分長者住戶迫於時間，希望儘快安定下來，於是退而求其次勉強接受政府提供的方案。她認為政府的方案虛無，沒有提供實際有細節的方案，「買間新屋又要從新做過抵押貸款，銀行係可以唔受理，息都未知點計，完全唔清楚。」

葉太自3歲住在宏福苑，她說：「我冇離開過呢度，唔係淨係家咁簡單，係我哋嘅根嚟㗎嘛，而家就冇咗個根。」她希望能夠原址重建：「無論多長時間都願意等。」

今日（5月1日）葉氏夫婦帶備工具上樓執拾。（蔡正邦攝）