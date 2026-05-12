長康邨和青華苑一度停電　街燈和交通燈同熄燈　5700人受影響

青衣發生大停電。許多居民先後在網上表示，長康邨和青華苑大規模停電，現場一帶街燈和交通燈同樣熄燈，同時上載多張照片，顯示現場四周漆黑一片，部份大廈的後樓梯仍有燈光。



警方表示，昨日（11日）晚上11時55分起，接獲多個相關停電報告，包括青華苑華豐閣電錶房冒煙，另外，今日（12日）0時15分，有長康邨康祥樓住戶報案表示，停電期間正在煮食，爐頭起火，消防接報到場，無人受傷，無需疏散。



據了解，消防正了解事件，去到今日（12日）凌晨0時20分左右，長康邨和青華苑多幢大廈及現場一帶街燈和交通燈陸續回復供電，當中只有華豐閣繼續停電。



中電發言人表示，昨晚（11日） 晚上約11時51分，中電位於青衣區的11千伏供電系統出現故障，影響約5,700名客戶的電力供應，中電透過遙距復電，並即時派員到場檢查及搶修，於28分鐘內為約5,350名客戶恢復供電，中電正安排臨時供電 ，全力為餘下受影響客戶恢復供電，中電社區支援隊與客戶經理亦與客戶緊密聯繫，提供適切支援。



許多居民先後在網上表示，長康邨和青華苑大規模停電，現場一帶街燈和交通燈同樣熄燈，同時上載多張照片，顯示現場四周漆黑一片。（facebook群組「青衣街坊吹水會」圖片）

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就現場所見，華豐閣多個單位、地下大堂、升降機，以及華豐閣對開公共設施例如公園，仍然停電，約有40人下樓了解事件，中電的流動發電車到場，警員、消防和中電工程人員正處理事件。

華豐閣（中）多個單位仍然停電。（陳永武攝）

華豐閣多個單位仍然停電。（陳永武攝）

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區議員徐曉杰亦在facebook表示，青華苑華豐閣機房岀現故障情況，暫時未能回復正常供電，青華苑其餘大廈和長康邨恢復正常供電。