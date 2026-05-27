金鐘城巴上層兩座椅間插𠝹刀 男乘客遭刀鋒刺中手部
撰文：凌逸德
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城巴有座位發現被插𠝹刀。今日（27日）下午5時20分，警方接獲一名男子報案，指在乘搭城巴路線37號時，發現上層兩張座椅之間，插有一把6至7吋長、刀片凸出的𠝹刀。巴士於金鐘道近太古廣場對開停下，警員登車調查，將案件暫列「求警調查」跟進，中區警區重案組亦到場調查。
乘客張先生向《香港01》表示，他在灣仔登上巴士後，移步至上層車廂後排，詎料坐下時手部被尖銳物刺中，赫然發現兩張座椅間插有一塊刃口朝上的刀片，所幸並未受傷，他隨即通知車長及報警求助。
今次已是不足一周內，第二次有城巴座位發現利器。上周六（23日）晚上，一名女子在城巴路線15C巴士上，被藏在椅背的約5厘米長縫紉針刺傷腰部，送瑪麗醫院治理。警方將該案列作「企圖有意圖而傷人」，交由中區警區刑事調查隊第五隊跟進。城巴當日回覆查詢表示，正配合警方調查。
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