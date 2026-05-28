屯門湖景路港鐵地盤誤損食水管　兆禧苑及商場停水　爭取明早恢復

屯門湖景路爆食水管。今日（28日）下午3時許，湖景路近湖翠樓對開一地盤有水管爆裂。現場圖片可見，地盤內「水浸」，馬路積水數吋深，車輛涉水而行時濺起水花。晚上時份，大批居民落樓取水應急。



水務署於Facebook專頁「滴惜仔」表示，涉事食水管是由於港鐵公司承建商的工程意外受損，滲漏情況嚴重，兆禧苑及其商場的食水供應受影響。署方派出至少兩輛水車及16個水箱，為受影響用戶提供臨時食水。考慮到市民及商戶需要，先臨時恢復食水供應，今晚11時始再停水更換水管，爭取於明日（29日）早上7時恢復食水供應。



現場為屯門湖景路，地盤內出現「水浸」。（Osborn Yu / 真.屯門友）

水務署表示，經了解後發現食水水管是由於港鐵公司承建商的工程意外受損，由於滲漏情況嚴重，署方工程團隊需即時關上水掣，兆禧苑及其商場的食水供應受影響。署方正為受影響用戶提供臨時食水，包括至少兩輛水車及16個水箱。

考慮到市民及商戶於用水高峰期的用水需要，水務署晚上採取應變措施，臨時恢復兆禧苑及其商場的食水供應。為減低對居民及商戶的影響，安排於今日晚上11時用水高峰期後，始再停水以進行水管維修工程。署方已安排水車及水箱為受影響市民提供臨時食水供應，並已派出至少10名水務署人員到場，為有需要的市民提供適切協助。

水務署續指，爭取於明日（29日）早上7時，完成有關的水管維修工程，並恢復食水供應。署方就事件與屯門民政事務處、當區區議員、關愛隊及屋苑管理處緊密聯繫，為有需要的居民及商戶提供適切支援。

屯門湖景路爆食水管，兆禧苑及其商場的食水供應受影響。署方派出水車及水箱，為受影響用戶提供臨時食水。晚上有多名居民下樓取水，用作洗澡或煮食之用。（梁偉權攝）

未預先臨時復水前，大部分居民接受訪問時都稱，傍晚6點左右開水喉才驚覺沒有水。有女街坊指，屋內只有微弱水力，「一定唔夠用」，遂到樓下取水，以備今晚淋浴之用。

居民陳女士就表示，家中僅廚房有水，廁所則完全無水，雖然一家人已經晚膳，但仍需取水給兒子洗澡，無奈表示：「都係慳住用啦。」

居民陳女士就表示，家中僅廚房有水，廁所則完全無水，雖然一家人已經晚膳，但仍需取水給兒子洗澡，無奈表示：「都係慳住用啦。」（梁偉權攝）

另一位男居民坦言現時水量不足以淋浴，只能勉強擦臉，並無奈道：「辦法啦，呢啲突發性」；郭先生則表示，目前已取了第一輪水，但要供家中3至4人使用顯然不足，稍後會再下樓取水。剛下班的王先生就嘆，現時滿身大汗仍未洗澡，唯有先買飯盒，再取水用作洗面、洗腳之用，直呼：「梗係唔方便啦，返到嚟身水身汗，又無得沖涼、又無得煮飯食！」

剛下班的王先生就嘆，現時滿身大汗仍未洗澡，唯有先買飯盒，再取水用作洗面、洗腳之用。（梁偉權攝）

晚上時份，涉事地盤有工人在路邊清洗地上泥漿。（梁偉權攝）