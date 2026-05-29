屯門怡園花圃東主猝逝　子女不捨結束營業　盆栽自由定價作帛金

一間園藝公司的六旬男東主麥德輝（Johnny哥、花王德），5月16日在屯門怡園花圃內暈倒驟逝，其家人衡量父親公司旗下的業務後，決定結束花圃，本周末（29、30日）會以「自由定價」售出盆栽，款項將用作Johnny哥的帛金。



Johnny哥過往曾接受傳媒報道，其子女向《香港01》透露，家族公司已逾60年歷史、橫跨四代，讚揚父親為人樂於助人，不斤斤計較，「有人要幫手就會用心去幫，錢唔係問題，總之要幫到人。」今次忍痛結束花圃，是根據業務情況開源節流。



怡園花圃代表在Threads發帖稱，花圃即將關閉清場，售出盆栽的款項將用作園主的帛金。（Threads / BLAIR LO 圖片）

家人在社交平台發帖，內容提及園主突然過身，花圃將會關閉清場。本周末（5月30、31日）花圃內的盆栽將讓顧客「自選自取、自由定價」，而有關款項「將以園主JOHNNY哥帛金之名全數用於《花王德大師告別會》。

花圃將關閉，盆栽讓顧客自由定價，款項將以園主JOHNNY哥帛金之名全數用於《花王德大師告別會》。（Threads / BLAIR LO 截圖）

Johnny哥的兒子表示，父親家族的公司已超過60年歷史，橫跨四代，旗下有不同的花圃、花園及倉庫，與不同政府部門或村落有作，多年來亦一直致力保育果樹。由於部份地方亦是租用，家人衡量業務情況後，部份會關閉，以開源節流。今次「自由定價」主要讓有心街坊買盆栽、灌木等。

兩兄妹自懂事以來，已協助父親打理業務，兒子稱：「送貨、執花、砌花籃花束、綠化、運送、栽種等，都會幫手‥‥‥」女兒則讚揚父親是其榜樣，「為人樂於助人、不計較，有人要幫手就會用心去幫，錢唔係問題，總之要幫到人。」

怡園花圃園主猝逝，即將關閉。（羅敏研攝）

怡園花圃園主猝逝，即將關閉。（羅敏研攝）

▼5月16日警方調查▼

園圃由一名姓麥男子經營，他亦居住在上址。5月16日早上9時15分左右，工人發現麥男暈倒地上，遂通知其女兒了解及報警；由於旁邊有電掣，一度懷疑事主觸電。但人員到場經初步調查，相信並不涉及電力。事主頭部有傷，當場身亡。案件列屍體發現。

5月16日，警方在場調查。（翁鈺輝攝）