元朗電動單車一載二飛馳　警拘18歲男涉危駕等6罪　或票控兩乘客

早前網上瘋傳影片，一名少年騎乘電動單車在元朗馬路疾駛，更載着兩名疑似未成年男女，3人均無帶備頭盔，旁邊車來車往，險象環生。



警方今日（2日）交代詳情，指昨日拘捕涉案18歲青年，他涉嫌「危險駕駛」、「無牌駕駛」、「駕駛未獲發牌照的車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」、「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」及「在乘客沒有戴上認可防護頭盔時駕駛電單車」6罪，涉案電動單車將安排送往運輸署作檢驗；亦會考慮票控兩乘客。



相關電動單車，警方將會安排送往運輸署作進一步檢驗。（王譯揚攝）

元朗分區特遣隊督察鄭耀稱，早前網上片段顯示，一名男子駕駛一輛懷疑電動單車（電動可移動工具），乘載兩名人士，於元朗朗業路近青山公路—元朗段馬路上行駛，當時3名人士並沒有佩戴頭盔。影片顯示，至少兩部車輛與電動單車距離非常接近，險象環生。當時車上司機同乘客均無佩帶任何保護裝備，而接載兩名乘客屬非常危險及不負責的行為，對司機、乘客及其他道路使都構成極大危險。

警方非常重視案件並主動展開調查，元朗警區特別職務隊及交通隊經深入調查後，昨午（6月1日）於元朗區拘捕一名18歲本地男子，涉嫌「危險駕駛」、「無牌駕駛」、「駕駛未獲發牌照的車輛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」及「在乘客沒有戴上認可防護頭盔時駕駛電單車」。據了解，被捕男子為一名學生，與被載的1男1女為朋友關係。

警方檢獲被捕人犯案時衣物。（王譯揚攝）

行動中，警方檢取一部涉案電動單車及被捕人士當日身穿衣物，被捕人已獲准保釋候查，須於8月中向警方報到。警方將會安排相關電動單車，送往運輸署作進一步檢驗。至於另外兩名乘客，警方稍後將考慮票控「乘坐電單車時，不配戴認可的安全頭盔 」。

早前片段可見，元朗一名少年在馬路騎乘電動單車，車後載有2名疑似未成年男女。（「threads＠emmilykwok」影片截圖）

警方重申，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合於行人道或單車徑上使用。使用電動可移動工具接載乘客，是害己害人的極不負責任行為，一旦在道路上同行駛中的車輛發生碰撞，後果不堪設想。

根據香港法例，任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反香港法例第374章《道路交通條例》及其他相關法例，一經定罪，最高刑罰為罰款1萬元，以及監禁12個月。

警方提醒各位市民，不要心存僥倖，以為可逃避警方執法。元朗警區會持續採取教育、宣傳及執法行動，以打擊區內相關違法行為，提醒市民要遵守交通規則，以免危害自己及其他道路使用者安全。

元朗分區特遣隊督察鄭耀交代案件。（王譯揚攝）

少年元朗馬路騎電動單車 載2少女公路飛馳

目擊者早前在threads上傳6秒的影片，片中顯示，事發地點為青山公路—元朗段、商場「元點（YOHO Mix）」對出的主要幹道，涉案少年在馬路上騎着電動單車飛馳，車後方載着兩名疑似未成年男女，其中一人更疑似穿着校服。