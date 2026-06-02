葵涌石蔭路奪命車禍｜60歲單車漢捲九巴車底亡　親友哀傷路祭

葵涌石蔭路昨午（6月1日）發生奪命車禍，60歲姓孫單車漢與一輛九巴相撞後，被捲入巴士車底，更遭車輛壓住身體，昏迷送院搶救逾3小時後不治。其數名親友今日（2日）帶同香燭、水果等，到意外現場路祭，神情哀傷。



葵涌石蔭路6月1日發生奪命車禍，一名60歲單車漢死亡，死者親友6月2日到現場路祭。

事發在昨午約2時50分，一輛巴士駛至石蔭路116號對開時，意外撞倒一名單車漢。60歲姓孫騎手疑被巴士輾過，再捲入車底被困，其後由消防及救護員救出，但已陷昏迷，被送往仁濟醫院搶救，其後轉送瑪嘉烈醫院。

單車漢被捲入車底血流披面。（網上圖片)

消息稱，事主被巴士左前輪壓住，盤骨重創。消防到場後花約10分鐘，小心翼翼地將巴士唧起才可救出事主；其間救護員爬入車底為事主急救、插喉等。惟事主獲救後，心跳突然停頓，救護人員須立即進行心肺復甦法，並急送至最就近的仁濟醫院搶救。

據了解，事主在急症室內情況亦相當不穩，多次心跳停頓。直至情況稍為穩定後，再由救護車轉送至瑪嘉醫醫院進一步治療，可惜最終仍傷重身亡。60歲姓陳九巴車長，涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」被捕。

葵涌石蔭路一輛巴士撞倒騎單車漢，傷者被捲入車底，昏迷送院搶救，最終不治。(林振華攝）

九巴昨日回覆查詢時表示，九巴一輛往安蔭邨的路線235M巴士，駛至童子街右轉入石蔭路時，與一輛落斜往梨木道的單車發生事故，其後踏單車的男子被救護員送院，經搶救後不治。九巴對事件感到難過，對死者致以深切哀悼，已派員慰問家屬，會配合警方調查。

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葵涌石蔭路一輛巴士撞倒騎單車男子，傷者被捲入車底，昏迷送院搶救，最終不治。(林振華攝）

巴士車頭擋風玻璃碎裂。(林振華攝）

消防及救護在場施援。（街坊提供）

現場遺下一灘血跡。(林振華攝）

涉事九巴車長事後被捕。（林振華攝）