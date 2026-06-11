上水「天王豪宅」獨立屋　3匪爬外牆潛入　盜名錶鑽飾等值$480萬

上水古洞發生爆竊案。昨日（周三/6月10日）早上10時許，警方接獲一名76歲張姓女子報案，指其位於金翠路38號屋苑「St. Andrew's Place」的獨立屋住所，內有一個夾萬被撬，有財物不翼而飛，懷疑遭到爆竊。



警員接報到場，經初步點算，相信上址有手錶及珠寶首飾不知所終，案件列「爆竊」，交由大埔警區重案組跟進，暫未有人被捕。

St Andrews Place發生爆竊案。（資料圖片/鄭嘉惠攝）

涉事4層高獨立屋約1,000呎，屋外有圍欄，報案人與英籍丈夫（78歲）及兩名家庭傭工同住。據了解，案中失物包括10隻名錶，有百達翡麗（Patek Philippe）、伯爵（Piaget）、蕭邦等，總值約$100萬；10隻鑽石戒指，約值$100萬；10條寶石頸鏈，約值$200萬；20對鑽石耳環，約值$80萬。

事發時報案人到2樓主人房，發現夾萬被撬開，內裡的財物不見了，其後再檢查其他房間，發現1樓睡房內的窗被人撬開，於是報警。警方檢視屋苑閉路電視，發現兩日前（8日）晚上8時半左右，有兩名男子在獨立屋的外牆協助另一名男子爬過圍牆並進入單位，逗留約45分鐘離開。

案件交由大埔警區重案組跟進。（資料圖片）

St Andrews Place屬於北區豪宅，由26幢洋房組成，2005年中旬入伙，樓齡約18年。屋苑最為人所知，是有「四大天王」之一見稱的藝人黎明，於2007年以4,800萬元購入其中一幢洋房作自用，故屋苑有「天王豪宅」之稱。

上述屋苑亦曾經發生過爆竊案。2023年5月25日凌晨5時17分，49歲陳姓女住戶報警，指其59歲莫姓丈夫起床如廁時，發現獨立屋地下、2樓及天台有被搜掠過的痕跡，懷疑遭賊人入屋爆竊，經初步點算後，損失手錶、金器、鑽石及手袋等，總值約500萬元。