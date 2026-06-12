疑為打賞抖音主播爭執　夫婦先後揚言攬子女同歸於盡　雙雙被捕

一對父母爭執後報稱帶同子女尋短，雙雙被捕。今日（12日）早上約11時46分，警方接獲將軍澳寶琳邨一小學的職員報案，指懷疑一名學生遭疏忽照顧。警方經調查後，拘捕女童的父母；據悉事件涉及生活問題。



觀塘警署（資料圖片）

消息稱，被捕男女分別姓施（35歲）及姓林（33歲），兩人育有一對分別5歲和8歲的子女。據悉早前施男花費10萬元「打賞」抖音主播，兩人爆發爭執，施男一度提及自殺的字眼，並致電其中一名孩子的學校，聲稱會接其同歸於盡，驚動校長報警。施男其後又傳送短訊予妻子，林婦聞訊後又到學校接走另一孩子，向丈夫表示一同尋短。

警方接報追查後，在觀塘裕民坊休憩公園，尋獲涉案夫婦及女兒，均無受傷。兒子則一直在學校上課。警方拘捕涉案父母，正調查事件。

觀塘警區接手跟進案件。（資料圖片）

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