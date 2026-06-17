長沙灣工廈單位賭德州撲克　72人涉聚賭及經營賭檔等被捕

深水埗警區特別職務隊第二隊人員經深入調查後，昨日（16日）展開代號「戈壁」（CROWBEAK）、「風盾」（WINDSHIELD）暨「壯速」（STRONGSPEED）行動，打擊區內非法賭博活動。行動中，人員在長沙灣區一工業大廈搗破一個懷疑德州撲克賭檔，拘捕共62男10女，年齡介乎17至61歲，分別涉嫌「經營或管理非法賭場」、「協助管理賭博場所」、「在非法賭博場所內賭博」及「未能出示身份證明文件」。其中1男子爲被通緝人士。所有被捕人現正被扣留調查。



行動中，人員檢獲大量賭博工具、約23萬現金及面值約420萬元的籌碼。

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，任何人經營或協助經營非法賭場，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及監禁7年；而任何人士在賭場內賭博，亦屬違法，首次定罪，可被判處罰款3萬元及監禁9個月。

另外，根據香港法例148章《賭博條例》第15條，有關擁有人及租客等的責任，任何人身為任何處所或場所的擁有人、租客、佔用人或管理人，明知而准許或容受該處所或場所或其任何部分，開放、維持或使用作為賭場，即屬違法，一經定罪最高可被判處罰款$50萬及監禁7年。