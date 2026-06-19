6.18黑雨｜土力處指連場暴雨損山坡穩定性　短時間內免往相關山區

天文台周四6.18兩度發出黑色暴雨警告，新界北成水浸重災區，屯門多處水浸，山泥傾瀉警告至今早（19日）9時始取消。土力工程處指，該處的緊急控制中心接獲2宗山泥傾瀉報告，早前受山泥傾瀉影響而需要臨時封閉的大潭道亦已經在完成緊急復修工程後重開。



該處又指，接連兩星期的多場暴雨，使山坡穩定性容易受地下水位轉變影響，因此若身處斜坡附近要繼續保持警覺，亦應避免於短時間內前往曾受大雨影響的山區。



6月18日黑雨襲港，井頭村受水浸影響現場一片狼藉，有雜物垃圾被沖至路旁，亦有山泥沖落村，村民忙於清理。（資料圖片/王譯揚攝）

受山泥傾瀉影響臨時封閉的大潭道已經重開

土力工程處表示，截至早上9時，緊急控制中心共接獲兩宗山泥傾瀉報告，周四傍晚6時後沒有新增報告。至於早前受山泥傾瀉影響需要臨時封閉的大潭道，已經在完成緊急復修工程後重開。

土力工程處籲保持警覺：如發現所處地點附近發生山泥傾瀉應立即離開

土力工程處說，接連兩星期的多場暴雨，令山坡穩定性容易受地下水位轉變影響，如果市民身處斜坡附近，應繼續保持警覺，避免短時間內前往曾受大雨影響的山區，如發現所處地點附近發生山泥傾瀉，應立即離開，並在安全情況下報警。

6月18日黑雨襲港，井頭村有村民忙於清理家中山泥，稱已經清理逾兩小時，又指有床鋪、電器被浸濕，直言：「30幾年未試過呀！」（資料圖片/王譯揚攝）

另外，民眾安全服務隊指，民安隊已完成一連串緊急應變及支援工作，暴雨期間指揮中心迅速啟動，水災拯救隊分別前往元朗、粉嶺、上水和北區等地協助巡查，疏導及支援受影響社區。民安隊在暴雨後會持續跟進受影響地區情況，協助社區盡快回復正常生活。

屯門井頭村現激流

6月18日黑雨襲港，大量雨水流經井頭村內的窄巷，瞬間變成湍急的河流，大量黃泥水不斷湧下，居民出入嚴重受阻，場面駭人。（屯門友片段截圖）