灣仔天樂里爆食水管　預計凌晨零時恢復供應　電車服務一度受阻

灣仔發生爆水管事故。今日（20日）凌晨5時許，天樂里近灣仔道有一條直徑10吋的食水管爆裂，工程人員到場處理。早前因水管爆裂而暫停的跑馬地圏電車服務現已恢復正常。



水務署在社交平台表示，就今日（20日）上午灣仔天樂里的水管滲漏事故，經了解後確認涉事水管為一條直徑250毫米的食水供水管，用作供應食水予鵝頸橋街市附近一帶。署方工程團隊正全力進行水管維修，並爭取於今晚凌晨12時前完成有關的水管維修工程並恢復食水供應。



有食水湧入店舖，職員忙於掃水。（黃偉民攝）

水務署又指，現時已關上水掣，現場停止湧水。署方正為受影響用戶提供臨時食水，包括至少兩架水車及四個水箱。

在清理現場後，早前受影響的電車服務已恢復正常。受事故影響，現時天樂里的部分行車線須暫時封閉，以配合緊急水管維修工程。駕駛人士可使用餘下的行車線。

署方正與灣仔民政事務處及當區區議員保持緊密聯繫，為受影響居民及商戶提供適切的協助。就事件為市民帶來不便，水務署表示抱歉。

因水管爆裂，天樂里近灣仔道交界的部份行車線現已封閉。（黃偉民攝）

大量黃泥水湧出。（黃偉民攝）

工程人員到場處理。（黃偉民攝）

因水管爆裂，跑馬地圏的電車服務暫停。（黃偉民攝）

就現場所見，有兩輛電車被淤泥阻塞，一度無法行車，工程人員到場清理，行人路有大量泥水。

運輸署宣布，因水管爆裂，灣仔道和天樂里 交界的部份行車線現已封閉。同時，軒尼詩道(往金鐘方向)介乎天樂里和寶靈頓道之間的部分行車線現已封閉。 駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通繁忙。

另外，運輸署接獲電車公司通知，較早前因水管爆裂而暫停的跑馬地圏電車服務現已恢復正常。

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灣仔道和天樂里有一條水管爆裂，工程人員到場處理。（網上圖片）

有兩輛電車被淤泥阻塞，無法行車，工程人員到場清理，預期短時間內恢復服務。