機場搶金條｜4男3女涉嫌串謀搶劫等罪名被捕　警方稍後交代案情

機場三號停車場前日（18日）發生傷人劫案，36歲男子在停車場取車時，遭刀手斬傷手腳劫去6條金條，總值約700萬元。警方稱，已經拘捕4男3女涉嫌串謀搶劫及行使虛假文書等，稍後上午11時在新界南總區召開記者會交代案情。



遇劫過程昨日（19日）在社交平台微信流傳，顯示事主取車時，被兩名持刀男子指嚇；歹徒得手後由一輛黑色七人車載走，連同司機在內，相信歹徒最少有4人。

事主（右）打開車門之際，3名男子相繼走近。（網上截圖）

穿深色衫戴口罩的男子持刀，直指向事主心口位置，將他迫到車尾位置；另一名白衫漢亦緊隨其後舉刀指嚇。（網上截圖）

湖南日報「犇視頻」的片長約17秒，經過剪接，題為「香港機場突發劫案，重6公斤價值700萬港元金條被搶」。畫面甫開始是數名疑是警員的男子在停車場內，然後隨即跳到泊車位置。可見一名孭着背囊、穿白色衫的男子，緩步行近一部白色Tesla打開右後門。

此時3名男子相繼走近，其中穿深色衫戴口罩的男子舉起利刀，直指向事主心口位置，將他迫到車尾位置；另一名白衫漢亦緊隨其後舉刀指嚇。

畫面沒有拍攝到搶背囊的一刻，只見白衫持刀男在車頭位置跑過；而第三名歹徒一直在後觀望事件，一輛黑色七人車的中門打開倒駛而至，瞬間又往前方駛走，片段至始結束。

案發於昨日（18日）凌晨零時30分，警方接獲36歲姓胡男子報案，指在機場三號停車場大樓遭3人以刀襲擊，搶走其載有6條金條的背囊。劫匪其後登上私家車往東涌方向逃去，涉案金條共重約6公斤，約值700萬元。匪徒20至30歲，私家車相信是掛上假車牌。傷者手腳受傷清醒，由救護車送往北大嶼山醫院，其後轉送至瑪嘉烈醫院治理。

人員接報到場經初步調查，案件列「行劫」，交由新界南總區重案組第三A隊跟進，暫未有人被捕。

現場彎位遺下染血紙巾。

警員在白色Tesla私家車停泊車位一帶調查。

據了解，遇劫事主姓胡36歲，報稱受一間公司所託，在印尼峇里從當地人取得金條後運送返港。案發時事主的背囊載有6條、共重6公斤的金條，他在機場三號停車場1樓取其白色Tesla座駕時，突然遭3名戴口罩的刀手走近襲擊，並搶走該背囊。事主左手和左腳被斬傷，賊人掠走金條後，乘坐七人車逃離現場。

警員封鎖機場三號停車場調查。（陳永武攝）

警員封鎖機場三號停車場調查。（陳永武攝）

警員封鎖機場三號停車場調查。（陳永武攝）

警員封鎖機場三號停車場調查。（陳永武攝）