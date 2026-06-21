機場劫金條｜警再拘一19歲男　累計9人被捕　7人已被落案起訴

機場三號停車場上周四（18日）發生搶劫傷人案，36歲本地男子在停車場取車時，遭刀手斬傷手腳劫去6條金條，總值約700萬元。警方今日（21日）表示，再就案件在將軍澳區拘捕一名19歲男子，涉嫌「串謀行劫」，他現正被扣留調查。



連同早前被捕的8人，案件至今共有9人被拘捕。其中一名19歲女子獲准保釋候查，需要7月下旬向警方報到。另有一人正被扣查；餘下7人已被落案起訴。



事主遇襲，大腿及左前臂受傷。匪徒得手後登上接應七人車逃去。（翁鈺輝攝）

最新被起訴的有4人，當中兩名分別24歲及35歲男子，被暫控合共一項「串謀行劫」罪；兩名分別35歲和39歲女子，則各被暫控一項「協助罪犯」罪。連同早前已被落案起訴的3人，合共7人將於明日（22日）上午於沙田裁判法院提堂。

9名被捕人分別在案發當日至今日落網。警方昨日（20日）表示，已暫控其中3名男子合共一項「串謀搶劫」罪；其中一名29歲姓鄭男子另被暫控一項「容許他人無牌駕駛」罪，及一項「容許他人駕駛時沒有第三者保險」罪；一名21歲姓鄧被捕男子則另被暫控一項「偽造文件」罪、一項「無牌駕駛」罪，及一項「駕駛時沒有第三者保險」罪。

案發於6月18日凌晨零時30分，警方接獲36歲姓胡男子報案，指在機場三號停車場大樓遭3人以刀襲擊，搶走其載有6條金條的背囊。劫匪其後登上私家車往東涌方向逃去，涉案金條共重約6公斤，約值700萬元。匪徒20至30歲，私家車相信是掛上假車牌。傷者手腳受傷清醒，由救護車送往北大嶼山醫院，其後轉送至瑪嘉烈醫院治理。

現場彎位遺下染血紙巾。

遇劫過程昨日（19日）在社交平台微信流傳，顯示事主取車時，被兩名持刀男子指嚇；歹徒得手後由一輛黑色七人車載走，連同司機在內，相信歹徒最少有4人。

新界南總區刑事總部高級警司姚永勤早前在記者會上表示，案件並非隨機犯案，有人掌握受害人行蹤，相信是有「內鬼」通風報信。

新界南總區刑事總部高級警司姚永勤形容案件「極之嚴重」。（翁鈺輝攝）