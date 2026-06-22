警一連兩周打擊交通違規　拘24人　發逾4,000張「牛肉乾」

警方在過去兩周打擊司機不專注駕駛行為及行人違法過馬路行為，行動期間向違規司機發出4,070張定額罰款及153張傳票，並拘捕24人；警方亦向亂過馬路的行人發出630張傳票及367個警告。



警方在過去兩周打擊司機不專注駕駛行為及行人違法過馬路行為。（潘耀昇攝/資料圖片）

警方稱，截至今年5月31日，本港今年致命交通意外死亡人數達51人，較去年同期上升百分之42，其中行人死亡人數佔一半。分析顯示，意外主要成因包括行人違規過馬路，以及司機駕駛時不專注，而商業車輛更是引致意外的主要車種。

有見及此，警務處早前（6月5日至19日）展開代號「亮景」（CLEARVIEW）及「同行者」（AUTOBINDER）的全港執法行動，重點打擊司機不專注駕駛行為及行人違法過馬路行為。

行動期間，人員重點加強「隱形戰車」巡邏，並對不負責任及不專注的駕駛行為，例如超速、不遵從交通燈號／標誌、跟車太貼、胡亂轉線及在汽車移動時使用流動電話等罪行進行嚴厲執法。

針對司機違例事項，警方在行動期間共發出4070張定額罰款及153張傳票，並拘捕24人，罪名包括「酒後駕駛」，「藥後駕駛」及「無牌駕駛」。警方亦就行人違規過馬路行為發出630張傳票及367個警告。

警方呼籲市民，尤其是職業司機，駕駛時必須時刻保持專注、忍讓及遵守交通規則。而行人過馬路時必須「避三害」，即衝紅燈、攝車罅及忽視汽車盲點，並應善用「行人四寶」，包括設有燈號的行人過路處、斑馬線、行人天橋及行人隧道。

警方將繼續嚴厲打擊不專注駕駛及違規過馬路行為，提升駕駛者及行人的道路安全意識，保障市民生命安全。