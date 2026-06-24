青磚圍工傷｜65歲男工遭機器壓斃　警改列誤殺拘管工及駕駛員

屯門青磚圍回收場上周三（17日）發生奪命工業意外，一名65歲吊機操作員被機器壓住腹部，初時仍清醒，其後內臟嚴重出血傷重身亡。死者兒子早前接受《香港01》訪問時表示希望相關部門徹查事件，又嘆稱其母曾叫父親不要上班，提早做節（端午節晚飯），但父親責任心重堅持要上班，未料飛來橫禍，從此天人永隔。



事發後警方將案件列作「工業意外」。警方今日（24日）表示，將案件改列為「誤殺」，並拘捕一名男駕駛員及一名男管工。



6月17日，屯門青磚圍回收場一名吊機操作員疑遭機器壓身不治。（蔡正邦攝）

案發當日，勞工處亦有派員到場調查，並隨即向涉事回收場發出「暫時停工通知書」。警方將會繼續聯同勞工處作深入調查。警方重申，若發現案件涉及人為疏忽、違反安全條例或任何刑事成分，必定會依法追究相關人士的刑事責任。

死者幼子希望警方及勞工處徹查事件，還家人一個真相。（蔡正邦攝）

死者幼子日前接受《香港01》訪問時稱，父親從事吊機操作超過15年，目前以日薪形式開工，負責操控吊機及夾斗車。出事後他趕到醫院，惜父親已返魂無術。他引述工友稱：「話我爸爸由嗰度行過去，可能冇留意旁邊有個師傅喺度試機，試緊個雞頭。」兒子續指：「人都走咗，希望事後嘅嘢，公司會畀交代我哋，有一個擔當，最好不是人為啦！我希望警方可以還原整件事嘅真相畀我哋。」

他又慨嘆稱，本來母親就叫父親不要上班，提早做節；但父親稱回收場「有幾個吊櫃要上，驚啲人搞唔到」，堅持上班，未料從此陰陽永訣。他希望警方及勞工處徹查事件，還家屬一個真相。

6月17日，屯門青磚圍回收場一名吊機操作員疑遭機器壓身不治。（蔡正邦攝）