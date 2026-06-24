有片｜深水埗驚現1.5米長暹羅鱷　愛協督察用套索長網成功捕捉

深水埗發現懷疑鱷魚。今日（24日）中午12時33分，警方接獲報案，指大埔道54號一單位露台，發現一隻約1米長疑似綠色蜥蝪。愛協人員接報到場檢走該爬行動物，經初步檢查後，相信為約1.5米長暹羅鱷，並將其轉交予漁護署。警方現正調查事件。據了解，報案人昨晚已聽到聲響，但沒有理會，及至今午才揭發該鱷魚在其露台。



愛協回覆《香港01》查詢時表示，涉事鱷魚為一條長約1米多，受傷的未成年暹羅混種鹹水鱷。愛協知悉事件後，隨即派出數名督察到場協助。最終人員成功用套索同長網，將其安全捕捉。其後發現涉事鱷魚腳部受傷，現正在愛協青衣中心作進一步檢查。



現場有街坊指，涉事暹羅鱷一度逃跑至一間泰國菜館內；亦有附近女中醫師目擊事發一刻，她指在店舖對面斑馬線見到有兩名穿制服人士手持一個網，旁邊亦有警員，之後成功網住一條約40至60厘米的鱷魚，並將其放入鐵籠內運走，又形容當時鱷魚並不生猛「好老實」。她續指，後來得知附近有居民飼養涉事鱷魚，懷疑發生意外跌落天井。

深水埗大埔道一單位內驚現一條長約1米多的暹羅鱷，愛協督察成功用套索同長網，將其安全捕捉，並發現其腳部受傷。（愛協提供）

愛協表示，今日中午約1時，警方致電愛護動物協會熱線，表示有市民於深水埗大埔道一住宅樓宇發現一條鱷魚並受傷。愛協隨即派出數名督察攜同適當裝備到場協助。到達現場後，發現該條鱷魚匿藏於住戶單位平台雜物底下。經評估現場情況後，督察成功以套索及長網將牠安全捕捉。

現場觀察所見，鱷魚其中一隻腳懷疑受傷。原本愛協於現場等候漁農自然護理署接收及跟進，惟基於動物受傷情況及福利考慮，我們決定先將鱷魚送往愛協青衣中心作進一步檢查及照顧。現時該鱷魚仍在青衣中心，等待漁護署安排接收及處理。

涉事鱷魚匿藏在雜物下。（愛協提供）

愛協獸醫已為鱷魚進行初步檢查及X光檢驗。該鱷魚體型較小，長約1米多，估計屬未成年的暹羅混血鹹水鱷。鱷魚屬危險野生動物，私人飼養不但十分危險，亦很可能涉及違法行為。即使屬幼年個體，隨着成長亦可對人和其他動物構成嚴重威脅。

愛協呼籲市民，切勿飼養鱷魚等危險野生動物作寵物。如發現懷疑有人非法飼養，或有相關動物受傷、被棄置或在社區出沒，應保持距離，切勿自行處理，並立即報警或通知相關部門跟進。

深水埗大埔道一單位內驚現一條長約1米多的暹羅鱷，愛協督察成功用套索同長網，將其安全捕捉，並發現其腳部受傷。（愛協提供）

深水埗大埔道一單位內驚現一條長約1米多的暹羅鱷，愛協督察成功用套索同長網，將其安全捕捉，並發現其腳部受傷。（愛協提供）