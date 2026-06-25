青磚圍工傷誤殺｜男工遭挖泥車撞斃　管工及無牌操作員獲准保釋

屯門青磚圍回收場上周三（17日）發生奪命工業意外，一名65歲男工被挖泥車撞到，初時仍清醒，其後內臟嚴重出血傷重身亡。警方昨日將案件改列為「誤殺」，拘捕一名挖泥機操作員及一名男管工，被捕操作員沒有有效挖泥車操作證明書，管工則涉嫌明知操作員沒有相關證明書、仍容許對方在回收場內操作機械。



警方今日（25日）表示，兩名被捕男子已獲准保釋候查，分別須於6月下旬及7月下旬向警方報到。



6月17日屯門青磚圍回收場一名男工疑遭挖泥車撞斃，警方經調查後於6月24日將案件改列誤殺及拘捕兩人。（林振華攝）

警方昨日在記者會上表示，事發當日（17日）下午約3時25分，警方接報指該名65歲工人，在回收場腹部受傷，他被送往屯門醫院搶救，同日下午6時30分證實不治。屯門警區重案組第二隊隨即接手調查。據知，死者是持牌挖泥機操作員；他送院時僅腹部有瘀傷及手有擦傷，警方要待法醫驗屍後，才可確定其死因。

經警方深入調查後，相信案發時一名男工人在操作挖泥車時，不慎撞倒正在車後工作的死者。警方其後聯同政府化驗所人員於現場搜證，並經法醫進一步檢驗後，發現死者腹部曾受重物撞擊，導致內出血死亡。死者腹部傷勢的位置及形態，初步與現場該部挖泥車的高度大致吻合。

警方疑事件涉及操作人員疏忽，昨日將案件改列「誤殺」，重案組探員在深水埗區及元朗區分別拘捕兩名本地男子。其中被捕51歲男子為挖泥車操作員，涉嫌在未持有有效挖泥車操作證明書的情況下操作挖泥車，並撞倒死者；另一被捕29歲男子則為管工，涉嫌在明知該名操作員未持有有效挖泥車操作證明書的情況下，仍然容許其在回收場內操作機械。

6月17日屯門青磚圍回收場一名男工疑遭挖泥車撞斃，警方經調查後於6月24日將案件改列誤殺及拘捕兩人。（林振華攝）

死者幼子希望警方及勞工處徹查事件，還家人一個真相。（蔡正邦攝）

死者幼子日前接受《香港01》訪問時稱，父親從事吊機操作超過15年，目前以日薪形式開工，負責操控吊機及夾斗車。出事後他趕到醫院，惜父親已返魂無術。他引述工友稱：「話我爸爸由嗰度行過去，可能冇留意旁邊有個師傅喺度試機，試緊個雞頭。」兒子續指：「人都走咗，希望事後嘅嘢，公司會畀交代我哋，有一個擔當，最好不是人為啦！我希望警方可以還原整件事嘅真相畀我哋。」

他又慨嘆稱，本來母親就叫父親不要上班，提早做節；但父親稱回收場「有幾個吊櫃要上，驚啲人搞唔到」，堅持上班，未料從此陰陽永訣。他希望警方及勞工處徹查事件，還家屬一個真相。